Francisco Paulino: el legislador dominicano de Massachusetts acusado de fraude por US$700,000

Francisco E. Paulino, representante estatal de Massachusetts, fue acusado por autoridades federales de fraude relacionado con fondos de ayuda por la pandemia. ( CORTESÍA DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE MASSACHUSETTS )

El dominicano Francisco E. Paulino es un representante demócrata en la Cámara de Massachusetts por el Distrito 16 de Essex, una demarcación que comprende sectores de las ciudades de Lawrence y Methuen.

Su nombre adquirió notoriedad esta semana después de que la Fiscalía Federal del Distrito de Massachusetts anunciara una acusación en su contra por un supuesto esquema mediante el cual habría obtenido y utilizado indebidamente fondos de programas creados para enfrentar los efectos económicos de la pandemia de COVID-19.

La acusación incluye ocho cargos de fraude electrónico y tres relacionados con transacciones monetarias ilegales. Las imputaciones son alegaciones y Paulino se presume inocente mientras no exista una condena judicial.

La biografía oficial de Paulino en la Legislatura de Massachusetts lo identifica profesionalmente como abogado tributario y consultor empresarial. También registra una trayectoria como propietario de negocios vinculados a los impuestos y al financiamiento hipotecario.

En 2013 fundó Madison Tax LLC, empresa con sede en Lawrence que ofrece servicios de preparación de impuestos y planificación empresarial, de acuerdo con la acusación presentada por la Fiscalía Federal. El perfil oficial de Paulino en la Legislatura lo presenta como fundador y consultor tributario de la compañía desde ese año.

Empresas involucradas

Los documentos judiciales ofrecen una descripción más detallada de sus operaciones: varios pequeños empresarios de Lawrence contrataron a Madison Tax para llevar su contabilidad y preparar asuntos fiscales. Algunos clientes entregaban a Paulino datos personales y financieros necesarios para realizar esos servicios.

Seis años después, en 2019, Paulino fundó Madison Mortgage Inc., también radicada en Lawrence. Su perfil legislativo señala que desde su creación ocupa las posiciones de presidente y director ejecutivo.

La Fiscalía Federal define a Madison Mortgage como un negocio de corretaje hipotecario, es decir, una empresa dedicada a intermediar y gestionar operaciones destinadas a obtener financiamiento para la compra de propiedades. Los documentos de la acusación indican que la compañía participó además en operaciones hipotecarias utilizadas para financiar adquisiciones inmobiliarias en Methuen y Lawrence.

Ambas empresas ocupan ahora un lugar central en el proceso federal.

Los fiscales sostienen que Paulino obtuvo en mayo de 2020 un préstamo de 109,200 dólares del programa Economic Injury Disaster Loan (EIDL) para Madison Tax y posteriormente solicitó una ampliación. En junio de 2021, el préstamo fue incrementado en 292,600 dólares, llevando el financiamiento total concedido a la compañía a 401,800 dólares.

Uso indebido de fondos

La acusación sostiene que, después de recibir el aumento, Paulino transfirió 100,000 dólares desde la cuenta de Madison Tax hacia Madison Mortgage y utilizó esos recursos para contribuir al financiamiento de una hipoteca de 600,000 dólares relacionada con la compra de una vivienda en Methuen. Los fiscales alegan además que posteriormente transfirió otros 120,000 dólares de Madison Tax a Madison Mortgage para ayudar a financiar una hipoteca de 460,000 dólares destinada a la adquisición de una propiedad en Lawrence. El Gobierno federal sostiene que esos fondos del programa EIDL no podían utilizarse para esos fines y alega que Paulino obtuvo ganancias mediante intereses y cargos por originación de los préstamos. Además de sus propios negocios, la acusación señala que Madison Tax atendía a pequeños empresarios de Lawrence, entre ellos clientes originarios de República Dominicana y Guatemala que hablaban inglés de manera limitada. Según el documento judicial, algunos contrataron a Paulino para servicios de contabilidad e impuestos y posteriormente recibieron su asistencia para tramitar solicitudes de préstamos EIDL.

Antecedentes y carrera

Antes de concentrarse en los negocios y la política, Paulino trabajó en áreas relacionadas con servicios sociales y educación.

Su perfil oficial señala que entre 2010 y 2011 fue coordinador administrativo y mentor terapéutico en Lahey Clinic y que entre 2011 y 2013 trabajó como asistente para manejo de crisis en las escuelas públicas de Lawrence.

Paulino estudió Justicia Criminal en Mount Washington College, donde obtuvo su licenciatura en 2012. Posteriormente cursó Derecho en Suffolk University Law School y obtuvo en 2016 un Juris Doctor y una maestría en derecho tributario.

También formó parte del Comité Escolar de Lawrence entre 2016 y 2018 y llegó a la Cámara de Representantes de Massachusetts en 2023.

En su propia página de campaña, Paulino se presenta como fundador de Madison Tax, Madison Mortgage y otras empresas, y coloca su experiencia como empresario entre los argumentos que utilizó para promover su candidatura a representante estatal.

La actividad empresarial que durante años formó parte de su perfil público es ahora uno de los ejes de la investigación federal.

La Fiscalía sostiene que algunos de los supuestos esquemas investigados se realizaron a través de Madison Tax y que parte del dinero terminó posteriormente en Madison Mortgage para operaciones inmobiliarias.

La acusación también atribuye a Paulino la presentación de una solicitud de asistencia por desempleo pandémico utilizando la identidad de un familiar de 77 años que, según los fiscales, desconocía la gestión.

El Gobierno federal afirma que obtuvo más de 44,000 dólares mediante esa solicitud y que parte de esos recursos fue utilizada para gastos inmobiliarios, pagos de préstamos y transferencias hacia su cuenta de campaña política.

El caso coloca así bajo escrutinio a un legislador cuya trayectoria oficial combina derecho tributario, consultoría empresarial, servicios fiscales, financiamiento hipotecario, educación y política estatal.