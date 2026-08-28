Trump anuncia creación de la Academia Espacial de Estados Unidos

El presidente de los Estados Unidos (@POTUS) junto a los cuatro miembros de la tripulación de la Artemis II, condecorados este viernes. ( TOMADA DE LA CUENTA DE X DE LA NASA )

El presidente Donald Trump anunció este viernes la creación de la Academia Espacial de Estados Unidos, similar a las que ya tienen el ejército, la marina y la fuerza aérea, como parte de las ambiciones de pisar nuevamente la Luna y sus rivalidades con China.

El gobernante estadounidense realizó el anuncio durante una ceremonia en el Centro Espacial Johnson de Houston, donde condecoró a los tripulantes de la misión Artemis II, quienes en abril lograron el primer retorno del ser humano a la Luna en más de 50 años.

"Necesitaremos educar y capacitar a toda una generación de militares, ingenieros, operadores civiles y demás personal cualificado", dijo antes de estampar su firma en la orden ejecutiva para crear la Academia Espacial de Estados Unidos.

"Esto es algo que me entusiasma enormemente, dado el rápido crecimiento de la fuerza espacial y la industria espacial comercial, y la expansión de nuestras ambiciones hacia la Luna y mucho más allá", agregó Trump.

La institución servirá tanto a la agencia espacial NASA como a la industria espacial civil.

"Piensen en West Point (academia del ejército), en Annapolis (academia de la marina), en la Academia de la Fuerza Aérea, en la Academia de la Guardia Costera. Son excelentes. Pero ahora vamos a tener una fuerza espacial", sostuvo el presidente, y dijo que pronto anunciará su ubicación.

Carrera hacia el espacio

Trump reconoció la función de la Fuerza Espacial de Estados Unidos en las recientes operaciones militares estadounidenses en Venezuela e Irán.

El espacio exterior se ha convertido en un dominio cada vez más estratégico para las potencias mundiales en los ámbitos militar y tecnológico.

Estados Unidos compite con China en la carrera por enviar astronautas a la Luna antes de 2030, más de 50 años después de que los humanos pisaran la superficie lunar por primera vez.

En la ceremonia, el presidente entregó la medalla de honor espacial del Congreso a la tripulación del Artemis II, los estadounidenses Reid Wiseman, Víctor Glover y Christina Koch, junto con el canadiense Jeremy Hansen. En su viaje rompieron un récord histórico, recorriendo más de 406,000 km desde la Tierra.

Con Artemis, Estados Unidos busca establecer una base lunar y prepararse para futuras misiones a Marte. Trump insistió en el inicio de una "época dorada" del espacio para Estados Unidos.

El regreso de los estadounidenses a la superficie lunar está previsto para la cuarta misión del programa Artemis en 2028. "Los astronautas estadounidenses regresarán a la superficie lunar antes de que termine mi mandato", reiteró Trump el viernes.

Expertos están preocupados por la viabilidad de dicho plazo, ya que los módulos de aterrizaje lunar aún están en desarrollo.