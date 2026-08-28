Gobernadora de NY anuncia envío de miles de galones de agua a PR para hacerle frente a la sequía

Los habitantes de San Juan hacían fila en pozos comunitarios y puntos de distribución de agua esta semana, mientras el agravamiento de la sequía y un programa de racionamiento dejaron a miles de familias con dificultades para obtener suficiente agua para sus necesidades diarias. ( REUTERS )

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció una iniciativa para enviar 26 paletas de agua potable a Puerto Rico, como parte de los esfuerzos para mitigar los efectos de la sequía y las averías que afectan el sistema de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

La iniciativa, desarrollada junto a la Fundación AFYA, busca atender las necesidades de las comunidades de San Juan y municipios cercanos, donde alrededor de 500,000 personas enfrentan dificultades en el suministro de agua potable, destacó el periódico El Nuevo Día.

Según la oficina de Hochul, las 26 paletas contienen 1,900 cajas con unas 45,000 botellas individuales de agua potable, que serán distribuidas entre las comunidades afectadas.

"Nueva York comparte un vínculo perdurable con Puerto Rico, cimentado en una identidad cultural, una resiliencia y una confianza compartidas. En tiempos de crisis, los neoyorquinos siempre actúan", afirmó Hochul.

La gobernadora destacó que la iniciativa cuenta con el respaldo de donantes corporativos y recordó los estrechos vínculos entre Nueva York y Puerto Rico. En el estado residen cerca de un millón de puertorriqueños.

Reacciones oficiales

"Cuando ocurre un desastre o una comunidad se enfrenta a una crisis urgente, los neoyorquinos no se quedan de brazos cruzados: actuamos", expresó Danielle Butin, directora ejecutiva de la Fundación AFYA, organización humanitaria con sede en Westchester.

La iniciativa también recibió el respaldo del alcalde de Yonkers, Mike Spano.