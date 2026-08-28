ICE intensifica los arrestos en Union City, una ciudad mayoritariamente latina

Agentes de policía del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) protegen un edificio federal durante una protesta contra el ICE. ( SHUTTERSTOCK )

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) ha intensificado los arrestos en varias ciudades de Nueva Jersey, después de que la agencia alcanzara una cifra récord de arrestos mensuales en julio pasado.

La situación es particularmente grave en Union City, Nueva Jersey, donde los residentes con estatus irregular aseguran que no salen de sus casas por miedo a las redadas y viven con el temor de ser detenidos por las autoridades federales, según reportó Univision.

De acuerdo con la cadena de noticias, solo en julio la agencia arrestó a un promedio diario superior a 800 personas, presuntamente sin antecedentes criminales en la ciudad, en la que, según el Censo, el 81.8 % de la población de Union City es hispana o latina y 54.3 % de sus habitantes son nacidos fuera de Estados Unidos.

Además, en el 81.8 % de los hogares habla un idioma distinto del inglés.

En el caso de los dominicanos, Nueva Jersey es el segundo estado con la mayor comunidad criolla en Estados Unidos.

Para 2025, la población de dominicanos se estimaba en 389,580, según el registro sociodemográfico preparado por el Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (Index).

Unas cinco detenciones reportadas

En ese sentido, la plataforma Hudpost publicó al menos cinco videos a lo largo del mes de agosto en los que mostraba a agentes del ICE deteniendo a inmigrantes en diferentes lugares de Union City, que para 2025 tenía una población estimada de 66,656 habitantes.

El video más reciente fue colgado en la cuenta de X de Hudpost el 27 de agosto y muestra el momento en el que al menos cuatro agentes federales detienen a un joven de apariencia latina cerca de la calle 49, en lo que parece ser un edificio residencial.

El video fue grabado por un testigo que caminaba por el lugar en momentos en los que se producía la detención e intentó comunicarse con el detenido. Uno de los agentes lo intercepta y le indica que se mantenga atrás, mientras el joven detenido forcejea con los agentes.

El testigo, en varias ocasiones, le dice al agente que "esta es mi casa", quien, en respuesta, le dice que entre, pero se mantiene en afuera grabando hacia los pies del agente.

Una vez se aleja el agente, el testigo vuelve a enfocar al joven detenido y logra captar el momento en el que es llevado hacia un vehículo.

El 26 de agosto le remitieron un video a la plataforma en el que al menos tres agentes sostienen a una persona de apariencia latina, que lleva las manos esposadas a la espalda, mientras ellos registran los bolsillos de sus pantalones.

Otro video, del 21 de agosto, muestra la detención de otro hombre de apariencia latina en la calle 64, esquina con el boulevard Kennedy.

Asimismo, el 17 de agosto compartió otro en el que al menos cinco agentes federales detuvieron ese mismo día a un hombre en la intersección de Summit Avenue y la calle 21, según un testigo.

El primer video de la serie llegó el 6 de agosto. En ese momento, los agentes de inmigración arrestaron en horas de la mañana a un joven que iba a bordo de una patineta eléctrica en la calle 57 y Broadway.

En la mayoría de los casos, los detenidos son conducidos a vehículos sin identificación de la agencia federal por agentes con el rostro mayormente cubierto.

También se ha reportado un aumento de los operativos del ICE en Connecticut y Nueva York. Según CBS News, en Danbury, Connecticut, los agentes federales detuvieron al menos a 50 personas esta semana, según denunciaron activistas.

"El DHS hace cumplir las leyes de la nación en todo el país, incluido Connecticut", declaró el departamento tras la denuncia.

El ICE forma parte del Departamento de Seguridad Nacional.

En Nueva York también han aumentado los arrestos, pero el estado vetó el martes por ley, en todo el estado, la cooperación entre los cuerpos de policía local y el ICE en los casos migratorios civiles, con el fin de que los agentes no sean utilizados por el Gobierno de Donald Trump para "alcanzar sus cuotas" de deportaciones.

Ese mismo día, un informe reveló que policías estatales y municipales de Nueva York cooperan con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), buscando información para la agencia en la base de datos nacional de matrículas de la empresa Flock Safety.

Récord de arrestos

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) realizó 49,571 arrestos durante julio, la cifra mensual más alta registrada durante el segundo mandato del presidente Donald Trump, de acuerdo con nuevos datos gubernamentales.

El número representa un aumento del 15 % respecto a los 43,021 arrestos contabilizados en junio y de aproximadamente 70 % frente a febrero, cuando ICE detuvo a 29,241 personas.

Los datos fueron proporcionados por ICE al Deportation Data Project de la Universidad de California, Berkeley, y analizados por The Associated Press. La información fue obtenida mediante una demanda presentada bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA).

El incremento refleja que la administración Trump mantiene su estrategia de ampliar las deportaciones de inmigrantes, aunque con un cambio en la forma de ejecutar los operativos.

A principios de este año, las autoridades redujeron las operaciones de alto perfil realizadas en grandes ciudades estadounidenses, algunas de las cuales provocaron protestas y críticas públicas. En su lugar, ICE ha incrementado arrestos que reciben menos atención mediática, pero que continúan teniendo un impacto significativo en las comunidades inmigrantes.