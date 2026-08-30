Un dominicano es arrestado tras intensa búsqueda en NY por dos homicidios

Jesús Acosta, buscado por el FBI por dos asesinatos en NY. ( COMPARTIDA POR LA NYPD )

La Policía de Nueva York arrestó ayer, sábado 29 de agosto, al dominicano Jesús Acosta, buscado en relación con dos tiroteos ocurridos durante una ola de atracos en diversos negocios de la ciudad, en un plazo de 48 horas, que dejaron dos muertos y un herido.

El joven es de origen dominicano, confirmó a Diario Libre Radhamés Rodríguez, presidente de la Asociación de bodegueros de América, quien ofreció una recompensa de cinco mil dólares por su captura, monto que aumentó a 10,000 después de que se diera a conocer el fallecimiento de la primera víctima.

"El muchacho es dominicano. Hemos estado muy activos detrás de esta situación. Primero ofrecimos US$ 5,000 de recompensa a quien diera información para la captura de este individuo. Luego hicimos otra conferencia ofreciendo 10,000 después de que una de las víctimas había muerto. Gracias a Dios, ya fue capturado", dijo Rodríguez.

Acosta, de 31 años, fue detenido el sábado por la mañana tras una operación de búsqueda que duró varios días, según informó la Policía.

De acuerdo con la Policía, el joven fue encontrado en un parque ubicado en la intersección entre las avenidas Watson y Morrison, muy cerca de la comisaría, según destacó ABC 7.

El arresto se dio después de que una llamada anónima al 911 informara sobre la presencia de Acosta en el lugar.

Fue acusado de dos cargos de asesinato y un intento de asesinato.

De acuerdo con reportes de medios locales, Acosta fue identificado como el sospechoso de un tiroteo ocurrido el pasado martes en la mañana en una tienda de delicatessen de El Bronx, y de otro ocurrido en un restaurante de Brooklyn en la madrugada del domingo.

Según ABC 7, cuando se le preguntó: "¿Hiciste lo que dicen que hiciste?", la única respuesta de Acosta fue: "Dios es bueno, Dios es grande".

Los dos casos

Las autoridades indicaron que el primer hecho ocurrió alrededor de la medianoche del domingo en America's Best Wings and Pizza, ubicado en Rockaway Avenue, en Brownsville, Brooklyn.

Según la Policía, Acosta habría entrado al establecimiento con la intención de cometer un robo, pero el hecho se tornó violento cuando presuntamente disparó contra un empleado del restaurante, identificado como MD Yousuf, de 44 años, en la cabeza.

Otro hombre, identificado como Mohammed Rasel, de 39 años, también resultó herido de bala en una pierna. Rasel aseguró que se hizo pasar por muerto para evitar que el atacante continuara disparándole.

Aproximadamente 48 horas después, alrededor de las 12:15 de la madrugada del martes, las autoridades dijeron que un hombre armado abrió fuego durante otro robo, esta vez en una tienda de comestibles ubicada en East 149th Street, cerca de Walton Avenue, en la zona de Concourse, en El Bronx.

Durante ese incidente, Tayvon Shuler, de 33 años y cliente del establecimiento, recibió un disparo en el pecho. Fue trasladado al Lincoln Medical Center, donde posteriormente murió.

Las cámaras de vigilancia muestran a Acosta sacando una pistola y disparando a Shuler y luego lo muestra dirigiéndose detrás del mostrador y robando dinero de la caja registradora, mientras clientes y empleados buscaban refugio.

Acosta fue vinculado a los dos hechos después de que su oficial de libertad condicional lo identificara como sospechoso de ambos tiroteos, según reportes de medios locales.

Más de 10 arrestos Acosta tiene 13 arrestos previos, el primero de ellos por robo a mano armada cuando tenía 14 años.

Cumplió 10 años en una prisión estatal por dispararle a un hombre en el andén del metro y fue puesto en libertad condicional en abril.

Antes de su arresto, el FBI había ofrecido una recompensa de hasta 25,000 dólares por información que condujera al paradero y la detención de Acosta.