Club de Prensa acusa a Gobierno de EE. UU. de impedir entrada a periodistas a G20 de Finanzas

Representantes de los medios de comunicación en la reunión ministerial de ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales del G20 en Asheville, Carolina del Norte (EE. UU.), el 31 de agosto de 2026. El secretario del Tesoro de EE. UU., Bessent, preside la cumbre de ministros de Finanzas, gobernadores de bancos centrales y otros altos representantes de las 20 principales economías hasta el 1 de septiembre de 2026. ( EFE/EPA/JESSE BARBER )

El Club Nacional de Prensa de EE. UU. acusó este lunes a la Secretaría del Tesoro de impedir la entrada de periodistas de The New York Times, The Wall Street Journal y Bloomberg News al encuentro de los ministros de Finanzas del G20, que se reúnen hasta el martes en Carolina del Norte.

"Instamos al Departamento del Tesoro a revertir de inmediato estas decisiones, acreditar a los periodistas afectados y explicar públicamente cómo y por qué fueron excluidos", pidió el presidente de la asociación, Mark Schoeff, en un comunicado en el que denunció un "patrón inquietante" de restricciones.

"Esto no ocurre de forma aislada. Hemos observado un patrón inquietante en el que funcionarios gubernamentales restringen, reconfiguran o controlan selectivamente el acceso de la prensa a la Casa Blanca, al Pentágono y, ahora, a una importante reunión internacional", indica la nota.

Te puede interesar LA Agenda Semanal incorpora periodistas invitados y abordará este lunes las obras públicas

Una rutina

La asociación alertó que "cada nueva restricción facilita que la siguiente se convierta en rutina".

El Club de Prensa defendió "una prensa libre e independiente capaz de exigir responsabilidades al gobierno": "Los estadounidenses no necesitan un cuerpo de prensa elegido por el gobierno", dijo.

"No se debe permitir que ninguna administración seleccione a dedo al cuerpo de prensa que la fiscaliza. El derecho del público a saber debe prevalecer sobre el deseo de cualquier administración de controlar quién formula las preguntas", pidió.

La reunión ministerial del G20 de Finanzas se celebra este lunes y martes en Asheville, en el estado de Carolina del Norte.