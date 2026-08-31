Arrestan a dos hermanos dominicanos en Nueva Jersey por operar ilegalmente lotería de RD

Los hermanos César Muñoz-Soriano y Alejandro Muñoz-Soriano, arrestados en Passaic, Nueva Jersey. ( TOMADA DE LA OFICINA DEL SHERIFF DEL CONDADO DE PASSAIC )

Dos hermanos dominicanos fueron arrestados en Paterson, Nueva Jersey, luego de que las autoridades desmantelaran una presunta operación ilegal de apuestas vinculada a una lotería de República Dominicana que funcionaba desde una bodega en Rosa Parks Boulevard.

Los detenidos fueron identificados como Alejandro Muñoz-Soriano, de 44 años, y César Muñoz-Soriano, de 42, ambos residentes de Paterson. Los dos enfrentan cargos por promover el juego ilegal, posesión de registros de apuestas y posesión de dispositivos utilizados para apuestas, informó el alguacil del condado de Passaic, Thomas Adamo.

La información fue publicada el domingo por varios medios estadounidenses.

La investigación comenzó en junio, luego de que detectives recibieran varias denuncias sobre supuestas actividades de apuestas ilegales en una bodega llamada Angels Rosa Parks Food, ubicada en el 92 de Rosa Parks Boulevard.

Investigación y allanamiento

De acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de Passaic, los investigadores determinaron que desde el establecimiento presuntamente se operaba una lotería ilegal de República Dominicana, por lo que obtuvieron órdenes judiciales para registrar el negocio.

Durante el allanamiento, realizado el 26 de agosto, los detectives encontraron cientos de recibos impresos y otras evidencias que, según las autoridades, son consistentes con una operación ilegal de apuestas.

Además, fueron incautados más de 95,000 dólares en presuntas ganancias del juego, parte de los cuales estaba escondida en un compartimento oculto en el sótano del establecimiento.

Las autoridades indicaron que el dinero podía ser trasladado hasta ese compartimento mediante un conducto ubicado detrás del mostrador de la tienda.

Durante el operativo también fue encontrado un revólver calibre .38 Special dentro del establecimiento.

Muñoz-Soriano y Muñoz-Soriano fueron puestos en libertad y deberán comparecer posteriormente ante el tribunal.

Consecuencias y próximos pasos

La Oficina del Sheriff del Condado de Passaic informó que la investigación continúa abierta y que podrían producirse nuevos arrestos relacionados con la presunta operación.