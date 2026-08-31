Trump critica la oposición en EE. UU. contra los centros de datos

El presidente estadounidense Donald Trump escucha antes de firmar una orden ejecutiva para cambiar el nombre del lago Ontario a lago América, en medio de una reciente guerra comercial, en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, EE. ( EFE )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, atacó este lunes a quienes se oponen a la construcción de centros de datos para el desarrollo de la inteligencia artificial y aseguró que China "no podría estar más feliz" por esas críticas.

Los centros de datos, que demandan altas cantidades de energía, se han convertido en un sorpresivo asunto de cara a las cruciales elecciones de mitad de mandato en noviembre, con indignación tanto de demócratas como de republicanos por las cada vez más caras facturas de electricidad y por el ruido de estas instalaciones.

"La única razón por la que las comunidades de todo Estados Unidos no deberían querer centros de datos es si quieren terminar siendo atrasadas y pobres", escribió Trump en una publicación en su plataforma Truth Social.

"Si quieren ser exitosas y ricas, con impuestos mucho más bajos y trabajo en todas partes, dejen Reinar los Datos", dijo, y agregó que "si matamos a la gallina de los huevos de oro, solo ustedes tendrán la culpa".

Tema de campaña

Candidatos estadounidenses en al menos 21 contiendas en 18 estados han emitido anuncios de televisión en los que mencionan los centros de datos, según información de mercadeo citada por medios estadounidenses, casi divididos por igual entre ambos partidos.

Pero informes de medios han sugerido que China también estaría buscando promover la oposición a los centros de datos. Un comité del Congreso ha exigido una investigación al respecto.

Trump, que recibirá al presidente chino, Xi Jinping, en la Casa Blanca en septiembre, no hizo eco de esas acusaciones, pero dijo que Pekín estaría muy satisfecho con la situación.

"China no podría estar más feliz con este movimiento anti centros de datos. Es más, ¡no pueden creer que esté pasando!", afirmó Trump.

China está en camino de casi duplicar su capacidad de centros de datos en los próximos cinco años, a medida que se intensifica la carrera de la IA con Estados Unidos.