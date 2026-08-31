Embajada de EE. UU. alerta sobre uso de abogados migratorios que ofrecen citas de visas adelantadas

Mujer consultando con ansiedad el estado de su solicitud de visado en tiempo real en la pantalla de un portátil. ( SHUTTERSTOCK )

La embajada estadounidense en República Dominicana informó este lunes que está al tanto de personas que operan diversos mecanismos para intentar manipular el sistema utilizado para la asignación de citas para entrevistas consulares y aconsejó a los usuarios no utilizar este tipo de servicios para no comprometer su posibilidad de viajar a Estados Unidos.

"La Embajada de los Estados Unidos aconseja a todos los solicitantes de visa mantenerse alejados de las oficinas y abogados migratorios que ofrecen citas adelantadas", recomendó la misión diplomática en su columna semanal "Pregúntele al cónsul".

La embajada expuso que está al tanto de los "individuos" que utilizan programas automatizados, conocidos como bots, y otros métodos no autorizados para intentar manipular el sistema de citas para visas.

Esto se debe, en parte, a denuncias anónimas del público, agregó.

Podrían enfrentar consecuencias

"El público debe saber que estamos implementando medidas técnicas adicionales para abordar esta situación y que cualquier solicitante que intente manipular el sistema de citas enfrentará consecuencias", advirtió.

Además, la misión diplomática recordó a los ciudadanos y residentes del país que son responsables de la solicitud de visa bajo su nombre, por lo que "cualquier intento de manipular el sistema de citas", además de ser "injusto para otros solicitantes", "lo pone a usted en riesgo".

En ese sentido, indicó que entre las posibles consecuencias para aquellos que recurran a este tipo de servicios se encuentran la cancelación de la cita, el rechazo o cancelación del visado.

"Si paga a alguien por una cita anticipada, pone en peligro su capacidad de viajar a los Estados Unidos. Protéjase, proteja el proceso. Siga las reglas, no intente manipular el sistema de citas y manténgase alejado de las oficinas y abogados migratorios que ofrezcan estos servicios", insistió la embajada.