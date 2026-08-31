Metro de Nueva York interrumpe servicio tras descubrir grietas bajo las vías

Nueva York, Nueva York, Estados Unidos - 2 de diciembre de 2021: Primer plano de una señal de la Autoridad de Transporte Metropolitano (MTA) en una estación de metro de Nueva York. ( SHUTTERSTOCK )

La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA, por sus siglas en inglés) mantiene para este lunes las interrupciones en el servicio de las líneas A, B, C y D del metro de Nueva York, luego de que trabajadores descubrieran grietas debajo de la plataforma de las vías durante trabajos programados de mantenimiento en el Alto Manhattan.

"Los equipos trabajan sin descanso para restablecer el servicio lo antes posible, tras detectarse una avería en la intersección de la calle 81 y Central Park West que requiere mantenimiento adicional para recuperar la normalidad", dijo la MTA en un comunicado publicado ayer domingo.

Según la nota, el problema fue detectado durante el fin de semana en las inmediaciones de la calle 81 y Central Park West , mientras los operarios realizaban labores de demolición y sustitución de vías.

"Estos trabajos obligan a que la vía local del centro, entre la calle 125 y la rotonda de la calle 59, permanezca fuera de servicio hasta la tarde del lunes", señaló la empresa.

Así se modificó el servicio

A mediados de la tarde de este lunes, no había servicio local en dirección al centro entre la calle 125 y la rotonda de la calle 59.

Como alternativa, los trenes B y C en dirección al centro circulaban en modalidad exprés, "omitiendo todas las paradas locales en dirección al centro de la ciudad".

La MTA también informó que no habrá servicio de la línea B en El Bronx ni en el Alto Manhattan durante este lunes.

Agregó que, durante las reparaciones, el servicio de las líneas A, B, C y D en dirección norte opera con retrasos, mientra s que los trenes B y C realizan todas las paradas locales en Alto Manhattan.

La agencia recomendó a los pasajeros que utilizan estas líneas en Manhattan considerar como alternativa el servicio de las líneas 1, 2 y 3 y prever tiempo adicional para sus desplazamientos.

Reparaciones de emergencia

Los equipos de la MTA trabajan las 24 horas para implementar una solución temporal que permita restablecer el servicio lo antes posible.

La agencia indicó que durante los trabajos programados del fin de semana se descubrieron las grietas debajo de la plataforma, lo que obligó a ampliar las labores inicialmente previstas.

La MTA señaló que su objetivo es restablecer el servicio completo durante la hora pico de la tarde de este lunes, aunque las reparaciones definitivas deberán realizarse en una fecha posterior.