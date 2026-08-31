"Dios es bueno, Dios es grande": dominicano enfrenta cinco cargos por matar a dos personas en NY

Jesús Acosta, buscado por el FBI por dos asesinatos en NY. ( POLICÍA DE NY )

El dominicano Jesús Acosta, arrestado tras una intensa búsqueda por dos tiroteos mortales en Brooklyn y El Bronx, enfrenta al menos cinco cargos penales relacionados con la muerte de dos hombres y herir a un tercero en una racha de violencia en menos de 48 horas.

Acosta, de 31 años, fue arrestado el sábado en la mañana y a la salida de la comisaría 43 de El Bronx, se negó a responder preguntas de los medios y únicamente se limitó a decir: "Dios es bueno, Dios es grande", cuando se le preguntó: "¿Hiciste lo que dicen que hiciste?", según ABC 7

El joven fue identificado como el sospechoso de un tiroteo ocurrido el pasado martes en la mañana en una tienda de delicatessen de El Bronx, y de otro ocurrido en un restaurante de Brooklyn en la madrugada del domingo.

Los cargos en su contra

Acosta fue detenido tras una operación de búsqueda que duró varios días. El joven fue encontrado en un parque ubicado en la intersección entre las avenidas Watson y Morrison, muy cerca del cuartel 43 de la policía de Nueva York, según destacó ABC 7.

El arresto se dio después de que una llamada anónima al 911 informara sobre la presencia de Acosta en el lugar.

Tras su detención, Acosta fue trasladado al Tribunal Penal de El Bronx, donde se le informó que enfrenta varios cargos que incluyen dos delitos de asesinato, dos de tentativa de asesinato y uno de homicidio.

Los dos tiroteos

Las autoridades indicaron que el primer hecho ocurrió alrededor de la medianoche del domingo en America's Best Wings and Pizza, ubicado en Rockaway Avenue, en Brownsville, Brooklyn.

Según la Policía, Acosta habría entrado al establecimiento con la intención de cometer un robo, pero el hecho se tornó violento cuando presuntamente disparó contra un empleado del restaurante, identificado como MD Yousuf, de 44 años, en la cabeza.

Otro hombre, identificado como Mohammed Rasel, de 39 años, también resultó herido de bala en una pierna. Rasel aseguró que se hizo pasar por muerto para evitar que el atacante continuara disparándole.

Aproximadamente 48 horas después, alrededor de las 12:15 de la madrugada del martes, las autoridades dijeron que un hombre armado abrió fuego durante otro robo, esta vez en una tienda de comestibles ubicada en East 149th Street, cerca de Walton Avenue, en la zona de Concourse, en El Bronx.

Durante ese incidente, Tayvon Shuler, de 33 años y cliente del establecimiento, recibió un disparo en el pecho. Fue trasladado al Lincoln Medical Center, donde posteriormente murió.

Las cámaras de vigilancia muestran a Acosta sacando una pistola y disparando a Shuler y luego lo muestra dirigiéndose detrás del mostrador y robando dinero de la caja registradora, mientras clientes y empleados buscaban refugio.

Acosta fue vinculado a los dos hechos después de que su oficial de libertad condicional lo identificara como sospechoso de ambos tiroteos, según reportes de medios locales.

Más de 10 arrestos

Acosta tiene 13 arrestos previos, el primero de ellos por robo a mano armada cuando tenía 14 años. Cumplió 10 años en una prisión estatal por dispararle a un hombre en el andén del metro y fue puesto en libertad condicional en abril.

Antes de su arresto, el FBI había ofrecido una recompensa de hasta 25,000 dólares por información que condujera al paradero y la detención de Acosta.

La Asociación de bodegueros de América (UBA, por sus siglas en inglés) también ofreció una recompensa de 5,000 dólares por su captura, monto que aumentó a 10,000 después de que se diera a conocer el fallecimiento de la primera víctima.

"Hemos estado muy activos detrás de esta situación. Primero ofrecimos US$5,000 de recompensa a quien diera información para la captura de este individuo. Luego hicimos otra conferencia ofreciendo 10,000 después de que una de las víctimas había muerto. Gracias a Dios, ya fue capturado", dijo el presidente de la UBA, Radhamés Rodríguez.

Cuestionan libertad condicional

En un comunicado, la UBA agradeció al departamento policial de Nueva York por la detención de Acosta, pero cuestionó la decisión de un juez de otorgarle la libertad condicional: "El sistema de justicia les falló a estas víctimas, a sus familias y a nuestras comunidades".

La organización agregó que "dos personas inocentes han muerto. No podemos esperar a que haya otro Jesús Acosta".