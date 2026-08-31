Jurado sigue sin emitir veredicto en el juicio de Lindsay Clancy por la muerte de sus tres hijos

El jurado que evalúa el caso de Lindsay Clancy cumplió este lunes su tercer día de deliberaciones sin alcanzar un veredicto sobre si la exenfermera de partos es penalmente responsable de la muerte de sus tres hijos en 2023, en un juicio que ha puesto el foco en la salud mental materna después del parto.

El jurado comenzó sus deliberaciones el jueves, en el Tribunal Superior del Condado de Plymouth, después de escuchar durante cinco semanas a más de 70 testigos de la fiscalía, incluido el entonces esposo de Clancy, y a otros 10 presentados por la defensa, informó AP.

Está previsto que los miembros del jurado retomen las deliberaciones este martes.

Clancy no niega haber estrangulado a sus tres hijos, pero su abogado sostiene que lo hizo después de perder el contacto con la realidad debido a una psicosis posparto, una enfermedad mental poco frecuente que puede presentarse después del parto.

En los meses previos a las muertes, Clancy había buscado tratamiento para sus problemas de salud mental, que se habían agravado, e incluso fue ingresada en un hospital psiquiátrico, según AP.

Los fiscales, sin embargo, sostienen que Clancy sabía lo que estaba haciendo. Afirman que la mujer estranguló a los niños porque estaba deprimida y cansada de vivir, y que tomó de manera consciente la decisión de matarlos antes de intentar suicidarse.

Qué puede decidir el jurado

El jurado podría declarar a Clancy culpable de asesinato o del delito menor de homicidio involuntario. También podría absolverla si determina que no tenía pleno uso de sus facultades mentales debido a una enfermedad psiquiátrica.

Las consecuencias dependerían del veredicto. Una condena podría llevarla a una pena de hasta cadena perpetua, mientras que una absolución por razones relacionadas con su estado mental podría resultar en su libertad o en su permanencia en un centro de salud mental.

Los tres hijos de Clancy —Cora, Dawson y Callan, de 5 años, 3 años y 8 meses, respectivamente— fueron estrangulados con bandas elásticas de ejercicio en el sótano de la vivienda familiar en Duxbury, Massachusetts, el 24 de enero de 2023.

El hecho ocurrió mientras el esposo de Clancy había salido a comprar comida para llevar y se dirigía a una farmacia. Después de estrangular a los niños, Clancy intentó suicidarse, de acuerdo con AP.

La defensa cuestiona el tratamiento que recibió

Clancy, de 36 años y originaria de Wallingford, Connecticut, se declaró inocente por falta de responsabilidad penal. No subió al estrado durante el juicio, pero el jurado escuchó los testimonios de profesionales médicos que la atendieron, además de amigos y familiares a quienes había hablado sobre sus problemas de salud mental.

Su abogado, Kevin Reddington, declaró este lunes que espera que el caso genere cambios en la manera en que el sistema de salud atiende a mujeres que enfrentan problemas similares.

"Esto resuena en muchísimas personas. Resuena, obviamente, en las mujeres, porque es atroz", dijo, al referirse a que varias de las consultas médicas de Clancy se realizaron de manera virtual.

Los integrantes del jurado también escucharon a expertos médicos convocados por ambas partes, quienes ofrecieron opiniones diferentes sobre el estado mental de Clancy al momento de la muerte de sus hijos.

Los asesinatos ocurrieron menos de tres semanas después de que Clancy fuera dada de alta de un hospital psiquiátrico.

Tras estrangular a los niños, se autolesionó y saltó desde una ventana del segundo piso de la vivienda. Como consecuencia de la caída, permanece paralizada de la cintura para abajo, según AP.