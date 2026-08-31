Suben a dos los muertos tras inundación en el Gran Cañón

Fotografía publicada por Grand Canyon National Park en su cuenta oficial de Facebook que muestra los daños tras las inundaciones repentinas en el Parque Nacional del Gran Cañón con 15 desaparecidos y decenas de evacuados. ( EFE )

Un segundo cuerpo sin vida fue recuperado en el Gran Cañón tras las repentinas inundaciones del fin de semana que arrasaron este turístico destino de Estados Unidos, informó el lunes el Servicio de Parques Nacionales (NPS).

Con más de una docena de personas aún desaparecidas, "los esfuerzos de búsqueda y recuperación continúan", informó en X el NPS, que advirtió que las nuevas lluvias previstas "podrían afectar el ritmo" de las operaciones.