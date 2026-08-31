×
Versión Impresa
Edición Impresa.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Edición RD
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Horóscopos
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Inundaciones en el Gran Cañón
Inundaciones en el Gran Cañón

Suben a dos los muertos tras inundación en el Gran Cañón

Con más de una docena de personas aún desaparecidas, "los esfuerzos de búsqueda y recuperación continúan"

    Expandir imagen
    Suben a dos los muertos tras inundación en el Gran Cañón
    Fotografía publicada por Grand Canyon National Park en su cuenta oficial de Facebook que muestra los daños tras las inundaciones repentinas en el Parque Nacional del Gran Cañón con 15 desaparecidos y decenas de evacuados. (EFE)

    Un segundo cuerpo sin vida fue recuperado en el Gran Cañón tras las repentinas inundaciones del fin de semana que arrasaron este turístico destino de Estados Unidos, informó el lunes el Servicio de Parques Nacionales (NPS).

    Con más de una docena de personas aún desaparecidas, "los esfuerzos de búsqueda y recuperación continúan", informó en X el NPS, que advirtió que las nuevas lluvias previstas "podrían afectar el ritmo" de las operaciones.

    RELACIONADAS
    TEMAS -

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.