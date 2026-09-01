Socialistas de Nueva York aprueban salario de US$95,000 a sus dos líderes

El capítulo de Nueva York de los Socialistas Democráticos de América (NYC-DSA) aprobó pagar un salario anual de US$95,000 más beneficios a sus dos copresidentes, Grace Mausser y Gustavo Gordillo, como parte de un plan para convertir sus cargos voluntarios en posiciones de tiempo completo, según reportó la revista neoyorquina City & State.

La resolución fue aprobada el sábado por el Comité de Liderazgo de toda la ciudad de NYC-DSA con 51 votos a favor y 10 en contra. Los primeros pagos a Mausser y Gordillo están previstos para mediados o finales de septiembre.

La medida busca profesionalizar la dirección de la organización en un momento en que el movimiento socialista ha ganado mayor presencia política en Nueva York, especialmente tras la victoria electoral del alcalde Zohran Mamdani.

De acuerdo con la resolución, los copresidentes deberán representar a NYC-DSA ante funcionarios y agencias gubernamentales, mantener relaciones políticas con miembros del Concejo Municipal, la Asamblea y el Senado estatal, así como con representantes del Congreso.

También tendrán entre sus responsabilidades coordinar estrategias de comunicación, respaldos electorales y eventos con los funcionarios electos apoyados por la organización, además de garantizar el cumplimiento de las normas legales en las operaciones y actividades de NYC-DSA.

"Este es un trabajo de tiempo completo y, al hacer que estos cargos sean remunerados, nos aseguramos de que las personas trabajadoras puedan seguir liderando nuestra organización", afirmó Julie Swoope, secretaria de NYC-DSA.

Votación en las ramas locales

Durante la última semana, los miembros de las distintas ramas geográficas de NYC-DSA debatieron y votaron la propuesta, que obtuvo una amplia mayoría en todos los casos.

En South Brooklyn, donde algunos integrantes habían expresado objeciones al pago de Gordillo, la resolución fue aprobada con 81 % de los votos. También recibió el respaldo de 87 % en Lower Manhattan, 83 % en Queens, 80 % en North Brooklyn, 82 % en Central Brooklyn, 75 % en Flatbush y 67 % en El Bronx y Upper Manhattan.

Mausser y Gordillo, quienes actualmente ocupan los cargos de manera voluntaria, buscarán además la reelección en los comicios internos de noviembre.

NYC-DSA tiene ingresos suficientes para cubrir los salarios

Según un documento presupuestario presentado a los miembros junto con la resolución, NYC-DSA genera alrededor de US$84,700 mensuales, principalmente a través de las cuotas de sus miembros.

Más de US$27,000 mensuales provienen de la organización nacional DSA, como parte de las cuotas pagadas por miembros de Nueva York, mientras que más de US$45,000 corresponden a cuotas adicionales que los integrantes pagan directamente al capítulo local.

La organización también recibe aproximadamente US$7,500 mensuales por la venta de mercancía y unos US$50,000 anuales de un donante anónimo.

El costo de los salarios y beneficios de ambos copresidentes será de aproximadamente US$20,000 mensuales, según el presupuesto. Con este nuevo gasto, los desembolsos mensuales totales de NYC-DSA rondarían los US$65,000.

La organización cuenta con más de 15,000 miembros y en los últimos meses ha impulsado una campaña para aumentar el número de integrantes que pagan cuotas mensuales.

La aprobación de los salarios ocurre además mientras Gordillo y Mausser han adquirido mayor exposición pública debido al crecimiento de la influencia política de NYC-DSA y a su participación frecuente en medios de comunicación.

Gordillo se ha descrito como un electricista sindical de clase trabajadora. Sin embargo, en las últimas semanas medios estadounidenses han publicado reportajes sobre su entorno familiar y sus antecedentes económicos, luego de que se conociera que su padre compró por casi US$1 millón en 2019 la vivienda que ocupa en Bedford-Stuyvesant, Brooklyn.

Gordillo también fue expulsado del sindicato de electricistas IBEW Local 3 por no pagar sus cuotas, según reportes de prensa.

Mausser, por su parte, trabaja actualmente en una organización sin fines de lucro.

Los nuevos salarios estarán vigentes mientras ambos continúen siendo elegidos para ocupar sus posiciones de liderazgo.