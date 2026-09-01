"Teen takeover", el reto viral detrás del caos que siguió al desfile dominicano en el Alto Manhattan

Una combinación de capturas de un video grabado la tarde del domingo 9 de agosto en Dyckman Street tras el desfile dominicano en Nueva York. ( CAPTURAS DE VIDEO SUBIDO POR EL USUARIO @INWOODKTH )

El pasado 9 de agosto se llevó a cabo el 44.º Desfile Nacional Dominicano. Sin embargo, la celebración del orgullo dominicano quedó empañada por el caos que se desató tras terminar el tradicional desfile y que está vinculado a concentraciones masivas convocadas por redes sociales como TikTok, Instagram, Snapchat o chats privados.

Y es que la fiesta dominicana coincidió con un mensaje difundido de forma anónima en las redes sociales y que se enmarca en lo que los medios estadounidenses han bautizado como "teen takeover".

Estos encuentros se organizan de manera informal, sin un responsable identificado, para escuchar música, bailar, socializar o grabar contenido para las redes sociales. Sin embargo, cuando la cantidad de asistentes supera la capacidad del espacio, estas concentraciones pueden derivar en peleas, robos, vandalismo, daños a propiedades o enfrentamientos con las autoridades.

Estos encuentros, convocados durante dos domingos consecutivos en la Gran Manzana, no solo quedaron vinculados a la comunidad dominicana, sino que también golpearon duramente a restaurantes, bares y pequeños comercios de Dyckman Street, en el Alto Manhattan, según recoge un artículo del Diario NY.

Esto, dice el medio, debido principalmente a que el caos obligó a los establecimientos a cerrar sus puertas y, luego, por el amplio operativo policial que evitó nuevos disturbios.

El fenómeno no es nuevo en Estados Unidos y en los últimos años ha afectado centros comerciales, playas y espacios públicos de ciudades como Milwaukee, Washington D.C., Orlando y Chicago.

El vínculo con la comunidad dominicana

Lo ocurrido en Dyckman adquirió una dimensión particular debido a que las convocatorias utilizaron elementos asociados con la identidad dominicana, como la bandera, la música y un espacio históricamente identificado con esa comunidad.

El primer episodio ocurrió el 9 de agosto, después de que concluyera la Parada Nacional Dominicana en Manhattan. Miles de jóvenes llegaron a Dyckman Street y sus alrededores, donde la multitud bloqueó el tránsito, dejó vehículos atrapados y desbordó la capacidad policial.

Videos publicados en las redes sociales mostraron a personas trepando y bailando sobre automóviles y corriendo por calles completamente saturadas. De acuerdo con el Diario NY, los residentes tuvieron dificultades para entrar o salir de sus edificios, mientras varios negocios cerraron sus puertas ante la imposibilidad de controlar el ingreso de personas.

En otros videos colgados en X, se pudo observar una gran cantidad de desechos a lo largo de la vía que en horas de la tarde había estado repleta de gente, así como zafacones colmados y otras señales de estragos.

Funcionarios electos locales han insistido, sin embargo, en que la Parada Dominicana transcurrió sin mayores incidentes en la Sexta Avenida y que el caos se produjo posteriormente, cuando una gran multitud se trasladó hacia el Alto Manhattan.

La concejal de origen dominicano Carmen De La Rosa estimó que los daños a propiedades y vehículos, sumados a los ingresos perdidos por los establecimientos obligados a cerrar, alcanzaron cientos de miles de dólares.

La jornada también quedó marcada por la muerte de Steven Bodnar, de 23 años, quien fue apuñalado después de una discusión en las inmediaciones de Dyckman Street y posteriormente falleció en un hospital. Otros dos individuos resultaron lesionados, según reportes locales.

Una convocatoria frustrada

Mientras comerciantes y residentes todavía calculaban las pérdidas del primer domingo, una nueva convocatoria comenzó a circular en las redes sociales bajo el nombre de "Dominican Dyckman Takeover Pt. 3", lo que supone una intención de unir los eventos como una continuación del anterior.

El volante invitaba a reunirse el domingo 16 de agosto, desde las 12:00 del mediodía, en la estación de la línea A de Dyckman Street.

La actividad estaba dirigida a mayores de 18 años e invitaba a los participantes a llevar "energía", altavoces y banderas dominicanas, además de pedir a los usuarios repostear y compartir la convocatoria.

Aunque el mensaje no llamaba expresamente a cometer actos violentos, incluía la frase "hasta que nos cierren" o "hasta que nos saquen", interpretada como una intención de mantener la concentración hasta la intervención de las autoridades.

Hasta ahora, no se ha identificado públicamente al creador del volante ni se ha determinado quiénes organizaron las supuestas convocatorias anteriores.

La respuesta de las autoridades para el domingo siguiente a la parada, y el que fue nombrado como el tercer encuentro, fue un amplio operativo policial, con el despliegue de unos 700 agentes del NYPD, además del cierre de Dyckman Street y restricciones al tránsito peatonal y vehicular.

Aunque la presencia policial evitó nuevos disturbios, también tuvo un impacto económico en uno de los principales corredores comerciales del área.

"Las ventas estuvieron por el piso. Todos estaban llorando", afirmó Sandra Jaquez, presidenta de la Asociación de Restaurantes y Bares Hispanos de Nueva York, quien celebró la presencia policial a pesar del impacto en los comercios.

"Uno no tiene control sobre esto. Con las plataformas ya sabemos que pueden venir miles de muchachos a hacer estas cosas: música, vandalismo...", expresó Jaquez sobre el challenge.

La dirigente empresarial lamentó que los disturbios hayan quedado asociados con una celebración que representa el orgullo y la identidad de la comunidad dominicana en Nueva York.

"Da mucha lástima que usaron un día tan bonito, que es la representación cultural de nuestra isla, la mayoría ni era dominicana, para poner nuestro nombre por el piso", sostuvo, pese a que no ha trascendido el origen nacional o el lugar de residencia de los asistentes.

No representa a los dominicanos

Mirtha Carrillo, residente dominicana de Academy Street, en Inwood, prohibió a sus tres hijos adolescentes acudir a Dyckman o participar en la concentración. Sin embargo, insistió a Diario NY en que los hechos ocurridos durante esos días no deben utilizarse para estigmatizar a toda la comunidad dominicana.

"Lo primero que quiero decir es que eso no define a los dominicanos. Ciertamente, ahora en verano la gente quiere disfrutar al aire libre, pero no es nuestra naturaleza destruir y crear caos", sostuvo.

La residente respaldó el amplio operativo policial del segundo domingo, pese a las restricciones que produjo en el vecindario.

"Estoy de acuerdo con que la Policía haya cerrado todo y con que intervenga las veces que tenga que hacerlo. Después lo que dicen es que los dominicanos somos unos salvajes, y eso no es así", expresó.

Antecedentes

Lo ocurrido en Dyckman no es el primer teen takeover registrado en Nueva York. En agosto de 2023, miles de seguidores del influencer Kai Cenat desbordaron Union Square después de una convocatoria para regalar consolas y dispositivos electrónicos.

La reunión concluyó con vehículos dañados, personas lesionadas y 65 arrestos, incluidos 30 menores.

Más recientemente, en febrero de 2026, cientos de adolescentes acudieron a una convocatoria difundida por redes sociales en el Mall at Bay Plaza, en El Bronx. Las peleas y los destrozos dejaron 18 detenidos, casi todos menores.

Una semana después, una batalla de nieve promovida por creadores de contenido en Washington Square Park comenzó como una actividad recreativa, pero terminó con bolas de nieve y trozos de hielo lanzados contra agentes, policías lesionados y arrestos.