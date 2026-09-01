Jurado no logra acuerdo unánime y sigue deliberando en caso de madre acusada de matar a sus tres hijos en EE. UU.

Lindsay Clancy junto a sus hijos. ( FISCALÍA DE MASSACHUSETTS )

El jurado del juicio contra Lindsay Clancy informó este martes que no ha logrado alcanzar un veredicto unánime sobre si la madre de Massachusetts es penalmente responsable por la muerte de sus tres hijos, por lo que el juez le ordenó continuar deliberando.

La decisión representa el primer indicio público de que los miembros del jurado se encuentran en un punto muerto en un juicio que ha mantenido la atención nacional por su enfoque en la salud mental materna después del parto.

Los jurados llevan más de tres días deliberando sobre el caso, en el que se presentaron más de 80 testigos y más de 300 pruebas y documentos.

Al conocer que el panel no había alcanzado un acuerdo, el juez William Sullivan les pidió regresar a sus deliberaciones.

"Sé que este fue un juicio largo", les dijo Sullivan. "Sé que hubo más de 80 testigos. Hubo más de 300 pruebas. Pero debido a eso, voy a pedirles que regresen".

Clancy, de 36 años y exenfermera de parto y alumbramiento, no niega haber estrangulado a sus tres hijos. Sin embargo, sostiene que al momento de los hechos sufría psicosis posparto, una grave condición de salud mental que, según su defensa, afectó su capacidad para comprender sus acciones.

Los fiscales mantienen una posición diferente y argumentan que Clancy sabía lo que estaba haciendo y que debe ser considerada penalmente responsable por las muertes.

Salud mental materna

Clancy se declaró no culpable por falta de responsabilidad penal.

Durante el juicio, la salud mental después del parto se convirtió en uno de los principales temas de discusión y generó un intenso debate público sobre la psicosis posparto, la depresión y las condiciones que pueden afectar a las madres después de dar a luz.

Clancy permaneció mirando al frente cuando los miembros del jurado ingresaron a la sala y posteriormente dirigió la mirada hacia ellos mientras el juez les hablaba.

El jurado deberá continuar sus deliberaciones para determinar si logra alcanzar un veredicto unánime.