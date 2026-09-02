El DS-160 puede llenarlo el solicitante: qué debe tomar en cuenta si recibe ayuda de un tercero

Toda persona que esté interesada en viajar a los Estados Unidos debe obtener primero un visado de ese país. Los visados estadounidenses se clasifican según la intención del viajero: para residencia legal (inmigrante) y los que son para viajes temporales (de no inmigrante). Para estos últimos es necesario el formulario DS-160.

El formulario DS-160 se completa electrónicamente en el sitio web del Departamento de Estado y es utilizado por los funcionarios consulares para procesar la solicitud de visa y, junto con una entrevista personal, determinar la elegibilidad del solicitante para una visa de no inmigrante, como la B1/B2 para turismo y negocios, entre otras.

La Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo ha insistido en que los solicitantes de visa de paseo no necesitan acudir a un tercero para llenar dicho formulario, citando como una de las razones el evitar dar información falsa.

Esto se debe a que para la misión diplomática es esencial que los solicitantes de visa proporcionen información "precisa y veraz" para garantizar el éxito de la solicitud de visa.

Es por eso que la embajada indica que el formulario debe ser llenado "de manera independiente", con el objetivo de asegurarse "de que nadie proporcione información falsa por usted", así como "para reducir el riesgo de uso indebido de sus datos personales", ha señalado la misión diplomática.

"Completar la solicitud personalmente garantiza la precisión de los datos y permite mantener el control total sobre la información proporcionada", subraya la Embajada de los Estados Unidos en su columna semanal "Pregúntale al cónsul", publicada en marzo de 2025.

Aunque una persona pueda recibir ayuda de un tercero, es importante que conozca y revise la información que se coloca en su nombre.

El formulario puede llenarse con ayuda de un tercero

El Departamento de Estado aclara que una persona puede ayudar al solicitante a completar el DS-160 cuando este no pueda hacerlo por sí mismo. En estos casos, la persona que presta asistencia debe ser identificada en la solicitud.

Sin embargo, recibir ayuda de un tercero no significa que el solicitante deje de ser responsable de la información proporcionada. Antes de enviar el formulario, debe revisar cuidadosamente las respuestas y asegurarse de que los datos sean correctos y reflejen la realidad del solicitante.

La firma electrónica también es responsabilidad del solicitante. Al presionar el botón "Sign Application", el solicitante certifica que ha leído y entendido las preguntas y que las respuestas proporcionadas son verdaderas y correctas.

Por esta razón, la Embajada de los Estados Unidos recomienda que, siempre que sea posible, el propio solicitante complete el formulario, en lugar de delegar completamente el proceso a otra persona.

El formulario ofrece traducciones al español

La complejidad del formulario se redujo después de que el mismo tuviera disponible la opción de consultar las preguntas en español.

"La mayor parte de esta solicitud está traducida. Para ver la traducción, coloque el cursor encima de cualquier frase de la página", es el mensaje que reciben las personas que van a llenar el formulario en letras de color rojo.

Es importante señalar que esto no significa que el solicitante pueda responder todo el formulario en español. Las preguntas pueden consultarse mediante la traducción al español, pero las respuestas deben introducirse en inglés, salvo algunas excepciones.

Esta herramienta permite que las personas que no dominan el inglés puedan comprender mejor lo que se les está preguntando antes de proporcionar sus respuestas.

Además, es un proceso relativamente rápido. Según la información que aparece antes de comenzar a llenar el DS-160, es posible completar el formulario en aproximadamente 90 minutos, o una hora y media.

En recomendaciones adicionales, el gobierno estadounidense pide tener paciencia al llenar el formulario, indicando que el tiempo de descarga dependerá de la velocidad de la conexión a internet.

Además, insta a las personas a anotar el ID de la aplicación que aparece en la esquina superior derecha de la página, ya que, si se cierra la ventana del navegador donde estaba abierta la página, necesitará dicho código para acceder de nuevo a la aplicación y retornar al paso en el que estaba.

En ese sentido, informa que después de 20 minutos de inactividad el sistema se desconectará automáticamente y perderá la información no guardada.

¿Qué debe tener a mano para llenar el DS-160?

El Departamento de Estado recomienda contar con determinados documentos e información antes de comenzar a completar la solicitud. Entre ellos están el pasaporte, el itinerario de viaje si ya se han hecho planes, las fechas de las últimas visitas o viajes a Estados Unidos, información sobre viajes internacionales anteriores y datos relacionados con la educación y el historial laboral.



Dependiendo del tipo de visa, también pueden ser necesarios documentos o información adicional. Por ejemplo, los estudiantes y visitantes de intercambio pueden necesitar su número SEVIS, mientras que determinados trabajadores temporales deben tener a mano información relacionada con su empleador.

Datos importantes sobre el DS-160

El formulario no garantiza la visa, pero es un requisito esencial dentro de la solicitud.

Se completa en línea en el sitio web del Departamento de Estado de EE. UU.

en el de EE. UU. El propio solicitante puede completar el formulario .

puede . Una persona puede ayudar al solicitante cuando este no pueda completarlo por sí mismo, pero debe ser identificada en la solicitud .

cuando este no pueda completarlo por sí mismo, pero debe ser . El solicitante es responsable de revisar la información y certificar que las respuestas son verdaderas y correctas.

la información y certificar que las respuestas son verdaderas y correctas. Solicita información personal , laboral, de viajes anteriores y detalles sobre el propósito del viaje .

, laboral, de viajes anteriores y detalles sobre el . Las preguntas pueden consultarse en español mediante la herramienta de traducción.

de traducción. Las respuestas deben introducirse en inglés , salvo las excepciones establecidas por el Departamento de Estado .

, salvo las por el . El sistema estima que completar el formulario toma aproximadamente 90 minutos .

que toma . Es importante conservar el ID de la aplicación para poder acceder nuevamente al formulario si se cierra la página.