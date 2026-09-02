Despiden a jefe de Policía de Mississippi tras controversia por muerte a tiros de un niño de un año

Esta foto sin fecha, proporcionada por Veronica Roberson en junio de 2026, muestra a su nieto, Kohen Wiley, de Senatobia, Mississippi. ( AGENCIAS )

El jefe de Policía de Senatobia, una pequeña ciudad del norte de Mississippi, fue despedido el martes, en medio de la controversia generada por la muerte a tiros de un niño negro de un año durante una intervención policial y por señalamientos de que el funcionario utilizó insultos racistas en conversaciones privadas.

Harold Vanderford presentó su renuncia el mismo día, pero la Junta de Concejales de Senatobia rechazó reconocerla y votó por unanimidad para despedirlo, según informó el secretario municipal. El funcionario no ofreció detalles sobre las razones de la decisión, de acuerdo con The Associated Press (AP).

El despido ocurre después de reportes publicados el mes pasado por The New York Times, Mississippi Today y Verite News, que señalaron que Vanderford había utilizado insultos racistas en mensajes de texto privados con un colega.

Muerte de un niño provocó indignación

Kohen viajaba en el vehículo junto a su madre, Vellesiya Wiley, y otra mujer que conducía. La madre negó que ella o su acompañante hubieran cometido algún robo y, hasta ahora, no se han presentado cargos contra ninguna de las dos.

El niño murió por un disparo y la mujer que conducía resultó herida. El agente que disparó y la conductora permanecen suspendidos mientras la Oficina de Investigación de Mississippi lleva a cabo la pesquisa sobre el tiroteo, según AP.

La muerte de Kohen provocó indignación en Senatobia, una ciudad de poco más de 8,000 habitantes ubicada a unos 65 kilómetros al sur de Memphis. El niño y su madre eran negros, y el caso reavivó las tensiones entre algunos residentes negros y la Policía local.

"Creo que la Junta tiene la responsabilidad de proteger la integridad y la confianza del Departamento de Policía de Senatobia", escribió el concejal Demetrius Garrett en Facebook. "Sigo creyendo en la unidad. Pero la unidad no significa ignorar los problemas graves, sino defender juntos lo que es correcto".

La ciudad había abordado anteriormente las acusaciones relacionadas con los mensajes de texto de Vanderford. En un comunicado del 25 de agosto, señaló que el entonces jefe había comparecido ante el alcalde y la Junta de Concejales para responder preguntas y que continuaría desempeñando sus funciones.

Concejal pide una investigación independiente

El concejal Chris McConnell pidió una investigación independiente sobre el Departamento de Policía de Senatobia.

"Necesitamos respuestas sobre el liderazgo del departamento, la cultura interna, la gestión de quejas y faltas de conducta, las prácticas financieras y si la Junta ha estado recibiendo la información necesaria para ejercer una supervisión adecuada", declaró McConnell. "Nuestros ciudadanos merecen un departamento de policía en el que puedan confiar".

El abogado de derechos civiles Ben Crump, quien representa a la familia de Kohen Wiley, calificó el despido de Vanderford como la "decisión correcta".

"El lenguaje racista que le costó el puesto al jefe Vanderford es precisamente la razón por la que no se puede simplemente pedirle a esta familia que confíe en el proceso", declaró Crump en un comunicado, en el que también exigió a la Oficina de Investigación de Mississippi divulgar las imágenes de las cámaras corporales relacionadas con el tiroteo.

"Denle a esta familia la información que se le debe desde el día en que murió Kohen", añadió.

El Departamento de Policía de Senatobia declinó hacer comentarios sobre el despido. AP tampoco pudo localizar de inmediato a Vanderford para conocer su reacción.

Antecedentes de controversias en el departamento

Vanderford había sido nombrado jefe de Policía el 29 de septiembre de 2025, después de que la Junta de Concejales decidiera no reelegir al entonces jefe Richard Chandler en julio de ese año.

Durante la gestión de Chandler, el departamento también enfrentó varias controversias. Entre ellas estuvo el arresto, en 2023, de un niño negro de 10 años por orinar en público y un incidente en el que un agente amenazó con una pistola Taser a una mujer y la sacó por la fuerza de su vehículo durante una disputa por un espacio de estacionamiento para personas con discapacidad frente al mismo Walmart donde posteriormente ocurrió el tiroteo contra Kohen.

"Ustedes destituyeron a Richard Chandler", dijo el activista comunitario Patrick Lumumba. "Pero no eliminaron la cultura del racismo, y eso es lo que alberga Vanderford".

Después de la muerte de Kohen, Lumumba creó el Comité Senatobia para la Rendición de Cuentas y la Transparencia, un grupo comunitario que busca respuestas sobre el tiroteo de junio y promueve cambios en las prácticas policiales.

La teniente Angelica Maze asumirá como jefa interina del departamento. Lumumba expresó su confianza en ella y la describió como una "buena persona".