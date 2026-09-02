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Jueza de Estados Unidos rechaza intento de separar negocio publicitario de Google

Es la segunda vez en los últimos años que un juez federal se niega a desmantelar una parte del negocio de Google

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    Jueza de Estados Unidos rechaza intento de separar negocio publicitario de Google
    El logotipo de Google en el edificio de oficinas de Cambridge, Massachusetts (EE. (SHUTTERSTOCK)

    Una jueza estadounidense rechazó este miércoles obligar a Google a vender una división de su negocio de publicidad digital, y echó por tierra con el intento del gobierno de desmantelar parte del imperio publicitario de la compañía.

    En una orden judicial, la jueza Leonie Brinkema, del tribunal federal de Alexandria, Virginia, optó en cambio por establecer un conjunto de normas que regulan cómo debe operar Google en el mercado publicitario.

    Es la segunda vez en los últimos años que un juez federal se niega a desmantelar una parte del negocio de Google, después de que en 2025 otro juez rechazara obligarle a vender su navegador Chrome en un caso separado de monopolio sobre las búsquedas en línea.

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