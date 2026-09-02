Jurado del caso Lindsay Clancy termina quinto día de deliberaciones sin alcanzar un veredicto

Los medios de comunicación rodean al abogado defensor de Lindsay Clancy, Kevin Reddington, a la salida del juzgado durante el juicio de Clancy en el Tribunal Superior de Plymouth, Massachusetts, el 2 de septiembre de 2026. ( AFP )

El jurado en el juicio contra Lindsay Clancy terminó este miércoles su quinto día de deliberaciones sin alcanzar un veredicto sobre la responsabilidad penal de la exenfermera por la muerte de sus tres hijos pequeños en 2023.

Los miembros del jurado informaron por segundo día consecutivo que no han logrado ponerse de acuerdo de manera unánime. El juez William Sullivan les pidió continuar deliberando y regresar al tribunal el jueves por la mañana.

La situación aumenta la posibilidad de que el jurado no consiga llegar a una decisión y el juicio termine sin un veredicto.

Clancy, de 36 años y exenfermera de partos, no niega haber estrangulado a sus hijos, Cora, Dawson y Callan, de 5 años, 3 años y 8 meses, respectivamente, en el sótano de su vivienda en Duxbury, Massachusetts, en enero de 2023.

Su defensa sostiene que sufría psicosis posparto, una condición que, según sus abogados, la llevó a perder contacto con la realidad. Los fiscales, en cambio, argumentan que Clancy sabía lo que hacía cuando mató a sus hijos.

"Sé que ha sido un día largo", dijo el juez Sullivan al jurado. "Así que, en primer lugar, quiero agradecerle su tiempo y dedicación a este caso. Les pido que regresen mañana por la mañana".

Horas antes, los jurados habían enviado una nota al tribunal para informar que no podían alcanzar un veredicto unánime, pese a haberlo intentado durante varios días. El martes también habían comunicado que estaban estancados.

Las notas no indicaron cuántos miembros apoyan cada posición ni ofrecieron detalles sobre las deliberaciones.

El juez pide al jurado que siga deliberando

Ante el estancamiento, Sullivan emitió una instrucción conocida en ocasiones como una "instrucción Allen", diseñada para alentar a los jurados a continuar buscando un acuerdo sin abandonar sus convicciones personales únicamente para alcanzar un veredicto.

El juez les pidió considerar seriamente los argumentos de los demás miembros y reevaluar sus propias posiciones cuando fuera necesario. También les dijo que no podían saber si otro jurado sería "más inteligente, más imparcial o más competente para decidirlo que ellos".

Este tipo de instrucciones son habituales en distintos estados y la Corte Suprema de Estados Unidos ha avalado su constitucionalidad, aunque algunos estados las prohíben por considerar que podrían ejercer una presión indebida sobre los jurados.

Elyse Hershon, abogada penalista y analista legal de Boston, dijo: "La próxima vez que digan que no llegan a un acuerdo o que no están de acuerdo, eso suele ser motivo para declarar la nulidad del juicio".

El juicio ha estado marcado por testimonios contradictorios sobre la salud mental de Clancy y ha despertado un amplio interés público, con periodistas y espectadores ocupando la sala durante las audiencias.

La defensa y la fiscalía difieren sobre su estado mental

Los abogados de Clancy han señalado que ella escuchó una voz que le ordenaba matar a sus hijos para después quitarse la vida. También sostienen que padecía trastorno bipolar y psicosis posparto.

Después de estrangular a los niños, Clancy se lanzó desde una ventana del segundo piso de la vivienda. Sobrevivió, pero quedó paralizada de la cintura para abajo.

La fiscalía sostiene que Clancy planeó suicidarse debido a la depresión, que envió deliberadamente a su entonces esposo a realizar varios recados para dejarla sola en la casa y que mató a sus hijos porque no quería que sufrieran después de su muerte.

Durante el juicio, los jurados escucharon a familiares y médicos hablar sobre el deterioro de su salud mental en los meses previos a los asesinatos. También conocieron detalles de su tratamiento, que incluyó terapia, medicamentos y una breve hospitalización psiquiátrica.

Si el jurado no logra alcanzar un acuerdo, el juez podría declarar la nulidad del juicio. En ese escenario, la fiscalía tendría que decidir si solicita un nuevo juicio, retira los cargos o busca un acuerdo con la defensa.

Si Clancy es declarada penalmente responsable, podría ser condenada por asesinato o por un delito menor como homicidio involuntario. En caso de ser absuelta, un juez podría ordenar su internamiento en un centro de salud mental si una evaluación determina que representa un peligro para la sociedad.

Acusan a una mujer de grabar al jurado

El estancamiento del jurado ocurrió un día después de que una mujer fuera arrestada y acusada de grabar a los miembros del panel cuando salían del tribunal.

Dawn Light, de 56 años, compareció el miércoles ante el mismo tribunal de Plymouth acusada de intimidación. Las autoridades sostienen que grabó a los jurados el martes al salir del edificio.

Light, una enfermera jubilada y simpatizante de Clancy, dijo a periodistas que acudió al tribunal "Para ver a Lindsay. Y la vi. La estaba recogiendo la furgoneta".

Su abogada, Jennifer White, calificó el incidente como un "malentendido".

Light se declaró inocente y recibió la orden de mantenerse alejada del tribunal, los jurados y los testigos.

El arresto llevó al juez a preguntar a cada miembro del jurado si había observado algo que pudiera afectar su imparcialidad, según declaró a AP el abogado de Clancy, Kevin Reddington.

Sullivan también recordó al inicio de la jornada que había emitido una orden sobre la conducta de las personas dentro del tribunal. La disposición prohíbe filmar, seguir, contactar o intentar influir en los miembros del jurado.