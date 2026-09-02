Un muerto y seis heridos deja tiroteo en edificio de apartamentos en Minneapolis

Agentes del orden responden a un tiroteo en Minneapolis este miércoles 2 de septiembre de 2026. ( AGENCIAS )

Al menos una persona murió y otras seis resultaron heridas este miércoles durante un tiroteo registrado en un edificio de apartamentos en el centro de Minneapolis, informaron las autoridades y fuentes hospitalarias.

Detalles del tiroteo

El Departamento de Policía de Minneapolis informó que dos de sus agentes resultaron heridos y pidió a la población mantenerse alejada de la zona mientras las autoridades respondían al incidente.

De acuerdo con AP, la policía no precisó inicialmente cuántas de las personas heridas recibieron impactos de bala. Sin embargo, el Centro Médico del Condado de Hennepin confirmó que atendió a siete pacientes, uno de los cuales falleció.

Las autoridades no ofrecieron de inmediato información sobre la condición de los otros seis pacientes.

Imágenes difundidas en redes sociales mostraban a agentes de policía con rifles apuntando hacia los pisos superiores de un edificio de apartamentos ubicado cerca del Centro de Convenciones de Minneapolis.

Respuesta oficial

La Policía de Minneapolis también pidió a los residentes evitar el área de Loring Park, un sector densamente poblado próximo al lugar del tiroteo.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, informó que funcionarios estatales se encontraban en el lugar para apoyar a las autoridades locales en la respuesta al tiroteo.

"Agradecemos a las fuerzas del orden que trabajan activamente para garantizar la seguridad de nuestros vecinos en el centro de Minneapolis esta tarde", dijo Walz. "Minnesota está orando por nuestros socorristas".

El FBI también respondió al incidente y puso sus recursos a disposición de las autoridades locales, informó su director, Kash Patel, en una publicación en la plataforma X.

Por su parte, la presidenta de la Cámara de Representantes de Minnesota, Lisa Demuth, expresó sus condolencias a las víctimas y agradeció la respuesta de los agentes.

"Estoy increíblemente agradecida por la enorme respuesta de nuestros valientes agentes del orden", escribió en redes sociales.