Tormenta tropical Edouard deja inundaciones y rescates en Texas tras intensas lluvias

Un hombre intenta sujetar un paraguas al salir de un supermercado HEB mientras la tormenta tropical Edouard se acerca el 1 de septiembre de 2026 en Port Arthur, Texas. ( GETTY IMAGES VÍA AFP )

Decenas de personas fueron rescatadas este miércoles de vehículos, viviendas y una residencia de ancianos en Texas, mientras los remanentes de la tormenta tropical Edouard continuaban provocando fuertes lluvias e inundaciones en el este del estado.

La tormenta, que se debilitó a depresión tropical después de tocar tierra el martes, dejó hasta 60 centímetros de lluvia en algunas zonas, mientras el Servicio Meteorológico Nacional advertía que las precipitaciones intensas continuarían representando una amenaza hasta la mañana del jueves.

En el condado de Hardin, uno de los sectores más afectados y ubicado a unos 137 kilómetros (85 millas) al noreste de Houston, las autoridades reportaron inundaciones, árboles y tendido eléctrico derribados, escombros y cortes de electricidad, informó The Associated Press (AP).

En algunas áreas del condado se acumularon entre 45 y 51 centímetros de lluvia en dos días. Nick Slaughter, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional, explicó que el promedio de precipitaciones durante septiembre en esa zona es de aproximadamente 14 centímetros.

Ante las condiciones, las escuelas y oficinas municipales fueron cerradas en comunidades cercanas a la frontera con Luisiana, mientras las autoridades recomendaron a los residentes permanecer en sus hogares.

Rescate de automovilistas

La oficina de gestión de emergencias del condado de Hardin informó que 12 automovilistas fueron rescatados después de quedar atrapados al intentar atravesar carreteras inundadas.

Además, dos personas tuvieron que ser sacadas de una vivienda afectada por las inundaciones, mientras alrededor de 10 estructuras sufrieron daños por la caída de árboles. Miles de residentes permanecían sin electricidad al final de la tarde del miércoles.

En el condado de Jefferson, situado a unos 130 kilómetros al noreste de Houston, los fuertes vientos también provocaron daños en el tendido eléctrico. Robert Grimm, coordinador de gestión de emergencias del condado, indicó que Edouard produjo ráfagas de hasta 144 kilómetros por hora.

Alrededor de 22,000 clientes permanecían sin electricidad en Jefferson County al cierre de la tarde, según datos citados por AP. La cifra representaba casi la mitad de los aproximadamente 50,000 clientes afectados en todo Texas.

Grady Leger, residente cerca de Lumberton, relató que durante la tormenta del martes por la noche un tendido eléctrico cayó cerca de su vivienda.

"Algunas chispas azules, amarillas y blancas prendieron fuego a parte de mi árbol muerto", dijo Leger.

Una residencia de ancianos también resultó afectada por las inundaciones en el condado de Hardin. 21 personas fueron evacuadas, de acuerdo con el Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas, cuyos guardaparques participaron en las labores de asistencia.

Fotografías difundidas por la agencia mostraron a funcionarios desplazándose por zonas donde el agua les llegaba hasta los muslos.

Las autoridades esperan que Edouard desaparezca durante el jueves.

Situación en el Pacífico

Mientras Texas enfrenta los efectos de Edouard, otras tormentas afectan el océano Pacífico.

La tormenta tropical Marie se encontraba lejos de la costa suroeste de México y se esperaba que se fortaleciera hasta convertirse en huracán el miércoles, según el Centro Nacional de Huracanes, con sede en Miami.

El oleaje generado por Marie podría afectar durante los próximos días la costa suroeste de México y la península de Baja California. Los efectos podrían extenderse al sur de California durante el fin de semana, de acuerdo con el centro meteorológico.

Por otra parte, el huracán Lowell alcanzó la categoría 5 el miércoles mientras se encontraba a cientos de kilómetros al sur de Hawái. Los meteorólogos esperaban que mantuviera su intensidad durante los próximos días.

El Centro Nacional de Huracanes advirtió que el oleaje generado por Lowell podría comenzar a afectar algunas zonas de las islas hawaianas y que tanto Marie como Lowell podrían provocar condiciones peligrosas de oleaje y corrientes de resaca.

En otra zona del Pacífico, el huracán Karina se fortaleció hasta convertirse en una tormenta de categoría 4. Los pronósticos indican que comenzará a debilitarse durante los próximos días.