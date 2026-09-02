Policía confirma como crimen de odio el tiroteo en un bar LGBTQIA+ de Tucson

Frente al Venture-N, un bar de barrio ubicado cerca del campus de la Universidad de Arizona, fueron colocadas velas de colores del arcoíris, flores y fotografías en memoria de las víctimas. ( AGENCIAS )

La Policía de Tucson confirmó que el tiroteo ocurrido el lunes frente a un bar LGBTQIA+ de la ciudad, que dejó tres personas muertas, incluido el atacante, fue un crimen de odio dirigido contra la comunidad LGBTQIA+

El sospechoso, Ousman Ceesay, de 44 años, era nuevo en el área de Tucson y no conocía a las víctimas, informó el Departamento de Policía de Tucson en un comunicado difundido el martes por la noche.

De acuerdo con AP, durante el registro de la vivienda de Ceesay, los detectives encontraron una nota que, según la Policía, "indicaba que actuó solo y que este tiroteo fue un ataque selectivo motivado por el odio hacia la comunidad LGBTQIA+".

Las autoridades indicaron que Ceesay se enfrentó a las víctimas en el estacionamiento del bar Venture-N alrededor de las 12:30 de la madrugada del lunes. Vincent Anthony Siqueiros, de 42 años, y Cameron Davis Capara, de 33, se encontraban en el lugar cuando el sospechoso los abordó y les disparó.

Siqueiros y Capara murieron en el estacionamiento, mientras que Ceesay se suicidó posteriormente con una pistola de 9 milímetros y fue declarado muerto en un hospital cercano. La Policía señaló que el atacante no intentó ingresar al bar.

Los detectives también encontraron una nota que contenía una lista de otros negocios de la región vinculados con la comunidad LGBTQIA+, según las autoridades.

Policía descarta una amenaza activa

La Policía de Tucson informó que Ceesay no tenía antecedentes penales y que no estaba legalmente impedido de poseer armas de fuego, de acuerdo con AP.

Los agentes se comunicaron con los establecimientos incluidos en la lista y determinaron que no existe una amenaza activa conocida contra la comunidad LGBTQIA+.

El departamento también trabaja con organizaciones comunitarias para brindar apoyo tras el ataque y tenía previsto reforzar la presencia policial durante una vigilia con velas en memoria de Siqueiros y Capara, programada para la noche del miércoles en un parque local.

AP aseguró que, frente al Venture-N, un bar de barrio ubicado cerca del campus de la Universidad de Arizona, fueron colocadas velas de colores del arcoíris, flores y fotografías en memoria de las víctimas.

Reacción de la comunidad LGBTQIA+

El tiroteo provocó conmoción entre los miembros de la comunidad LGBTQIA+ de Tucson, una ciudad conocida por su ambiente inclusivo.

Los organizadores de la vigilia describieron al Venture-N como un espacio importante para la comunidad queer de la ciudad.

Tucson Queerstory, uno de los grupos que organiza el acto, afirmó en redes sociales que el bar ha sido "un lugar seguro e inquebrantable para la comunidad queer de Tucson" y pidió a la población mostrar su respaldo mientras el establecimiento se recupera y se prepara para reabrir.

"Tucson siempre se ha caracterizado por su ambiente acogedor y su sólida comunidad LGBTQ+. Que ahora se sume otro crimen de odio a esa historia es desgarrador e indignante", escribió la organización.

El grupo también llamó a la comunidad a "recordarnos a nosotros mismos que nos necesitamos mutuamente y a recordar a la comunidad en general que estamos unidos en nuestro derecho a existir".

Los familiares de Capara y Siqueiros han expresado su agradecimiento por las muestras de solidaridad y están "abrumados por la muestra de cariño", según Tucson Queerstory