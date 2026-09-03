Alcalde dominicano de Lawrence, Brian DePeña, se ausenta de audiencia mientras caso federal avanza

Brian DePeña, el alcalde de Lawrence acusado de fraude electrónico y lavado de dinero. ( TOMADA DE X )

El alcalde de Lawrence, Brian DePeña, de origen dominicano, se ausentó este jueves de su segunda audiencia en una corte federal de Boston, luego de que el juez autorizara su ausencia a solicitud de su abogado, mientras avanza el proceso en su contra por presunto fraude electrónico y lavado de dinero.

De acuerdo con Telemundo Nueva Inglaterra, el nuevo abogado de DePeña, Niel Felgan, explicó que la ausencia no responde a ninguna circunstancia especial y solicitó que el alcalde pudiera permanecer fuera de la audiencia debido a asuntos pendientes relacionados con la ciudad.

Carlos Apostle, quien representó a DePeña durante su primera comparecencia, dejó de ser su abogado tras alegar "falta de pago por parte del representado".

DePeña fue arrestado el pasado 14 de agosto después de que un gran jurado federal lo acusara de 11 cargos: cuatro por fraude electrónico y siete por lavado de dinero.

Según los fiscales federales, el alcalde habría obtenido de manera indebida más de 1.5 millones de dólares en préstamos de emergencia destinados a pequeños negocios durante la pandemia de COVID-19.

La acusación sostiene que DePeña utilizó su empresa para solicitar los préstamos, pero posteriormente habría destinado parte de los fondos a gastos personales y políticos.

Entre los usos señalados por los fiscales figuran 85,000 dólares para pagar impuestos personales atrasados, 90,000 dólares para su campaña política y más de 883,000 dólares destinados al pago de varias hipotecas con altas tasas de interés.

La investigación estuvo a cargo de varias agencias federales, entre ellas el FBI y el Servicio de Impuestos Internos (IRS). DePeña, sin embargo, sostiene que el caso responde a una persecución con motivaciones políticas.

La acusación también señala que, hasta el 5 de agosto de 2026, DePeña había realizado únicamente 16 pagos del préstamo concedido a su empresa entre 2020 y 2021.

Segundo caso de alto perfil

El proceso contra DePeña se suma a otro caso federal que ha involucrado recientemente a un funcionario electo del valle de Merrimack.

El pasado 26 de agosto, el representante estatal de Massachusetts Francisco Paulino, también dominicano, fue arrestado y acusado de 11 cargos relacionados con fraude electrónico y lavado de dinero.

La fiscal federal Leah Foley se refirió a ambos casos al afirmar: "ellos les robaron a los contribuyentes, nos robaron a todos nosotros y luego se postularon a un cargo público, pidiéndole a la gente que tenga fe en ellos".

Durante la audiencia de este jueves, el abogado de DePeña solicitó además que el alcalde pudiera movilizarse entre Massachusetts y New Hampshire. La petición fue concedida.

La próxima audiencia del alcalde está programada para el 14 de octubre.