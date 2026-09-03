Vicepresidenta de bank of Ameria apuñalada en Times Square volvía al trabajo tras licencia posparto

Erin Piacenti y su esposo Frank, junto a su pequeña Madison. ( GOFUNDME )

La muerte de Erin Piacenti, durante un ataque aleatorio perpetrado por una mujer con historial de problemas de salud mental en Times Square, adquiere un nuevo matiz al darse a conocer que la joven, de 32 años, había agotado su primer día de regreso al trabajo tras su baja de maternidad cuando fue apuñalada.

Hace cinco meses, Piacenti y su esposo se habían convertido por primera vez en padres al darle la bienvenida a una niña llamada Madison, según una página de GoFundMe.

"Ser madre era el sueño de toda la vida de Erin, y Madison le brindó la mayor alegría. El 31 de agosto fue el primer día de Erin al regresar al trabajo después de su baja por maternidad", se puede leer en la campaña de recaudación creada precisamente para apoyar el futuro de la pequeña.

En la página describen a la joven como "una querida esposa, madre, hija, hermana y amiga", que "fue asesinada en un ataque aleatorio, sin sentido y sin provocación alguna en Times Square".

Además, señalan que la vida de la joven, quien se desempeñaba como vicepresidenta de selección de negocios y resolución de conflictos del Bank of America, no será definida por la forma en la que murió, sino por ser "profundamente devota de su familia y amigos, excepcionalmente brillante y talentosa", así como por la "calidez y la energía" que transmitía a quienes la rodeaban.

La página indica que la joven se graduó en Ciencias Políticas en la Universidad de Pensilvania y posteriormente obtuvo su título, con honores, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Fordham, al tiempo que destaca que sus logros profesionales "solo reflejan una pequeña parte de quién era ella".

Segundo aniversario y un viaje por carretera

Piacenti y su esposo, identificado como Frank, se casaron en agosto de 2024, por lo que su segundo aniversario ocurrió apenas días antes del ataque perpetrado por Pamela Cisneros, de 49 años y residente en Queens, en el que también resultó herido un hombre de 68 años de Rhode Island.

Para celebrar el aniversario, la pareja realizó un viaje familiar por carretera y "se preparaban para construir una vida juntos con su hija recién nacida" cuando ella falleció, señala la historia compartida por la familia en la página de recaudación.

"Esa vida cambió de forma incomprensible en un instante", agrega.

En 20 segundos

Según la comisionada de la Policía de Nueva York, Jessica Tisch, las víctimas de Cisneros fueron apuñaladas con apenas 20 segundos de diferencia cerca de la calle 41 y la Séptima Avenida.

El hombre de 68 años acababa de salir del metro y esperaba para cruzar la calle con su esposa cuando la sospechosa sacó dos cuchillos de una bolsa, los blandió y supuestamente lo apuñaló en el abdomen.

Luego, según la comisionada, Cisneros se dirigió por la Séptima Avenida hacia la calle 42, donde se acercó a Erin, quien también fue apuñalada en el abdomen.

Según las autoridades, la sospechosa huyó hacia el norte, en dirección a la subestación de la Policía de Nueva York. Testigos alertaron a los agentes, quienes la abordaron durante cuatro minutos y le ordenaron repetidamente que soltara el cuchillo, a lo que ella se negó, declaró Tisch.

Durante el encuentro, les dijo a los agentes: "No voy a soltar nada. Prefiero matarlos a los dos". Repitió: "Los mataré", dijo Tisch.

Según la comisionada, los agentes desplegaron pistolas Taser antes de que dos agentes dispararan sus armas reglamentarias.

Cisneros fue declarada muerta en el hospital. Tenía antecedentes de problemas de salud mental, según informó Tisch. Las autoridades policiales recalcaron que la mujer parecía tener problemas emocionales y que el incidente no está relacionado con el terrorismo.

En el lugar de los hechos se recuperaron dos cuchillos de cocina.