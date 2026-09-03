Inmigrantes indios ahora deben esperar 179 años para obtener una "green card"

Imagen de una tarjeta de residencia permanente de Estados Unidos. ( SHUTTERSTOCK )

Los inmigrantes profesionales de la India que se encuentran en Estados Unidos ahora tienen que esperar alrededor de 179 años para obtener la tarjeta de residencia permanente o Green card, luego de que la administración de Donald Trump aplicara duras limitaciones sobre cómo se otorgan dichas tarjetas.

Un nuevo informe del National Foundation for American Policy al que tuvo acceso The New York Post y declara que el actual retraso de tramitación de las Green cards ha alcanzado los 1.2 millones de personas, ya que la ley federal de inmigración restringe el número de tarjetas que se pueden otorgar al año siendo 140,000 tarjetas el total y no más del 7 % se destina a un solo país.

Esto significa que los inmigrantes de grandes países como China e India, están sujetos a periodos de espera de décadas o más antes de que se les conceda la residencia permanente.

De acuerdo con los datos, un ciudadano chino que solicite su residencia permanente con un estatus EB-2, es decir, mayoría de los trabajadores profesionales con maestría, podrían esperar aproximadamente 25 años.

Para los de la India, la espera se estima de 179 años, según la National Foundation for American Policy (NFAP), una organización sin ánimo de lucro con sede en Virginia que estudia la inmigración y el comercio internacional.

En cambio, los profesionales de Filipinas solo tienen que esperar unos pocos meses.

Las tarjetas de residencia EB-1 para aquellos con "habilidades extraordinarias" el tiempo de espera rondan entre los cuatro o cinco años para ciudadanos indios y los cinco para solicitantes chinos.

La NFAP explica que los largos tiempos de espera dificultan que los empleadores con sede en Estados Unidos contraten y retengan a trabajadores nacidos en el extranjero y suponen una carga para las familias migrantes.

"Muchos estadounidenses no se dan cuenta de lo difícil que puede ser inmigrar legalmente a Estados Unidos, incluso para las personas más cualificadas e innovadoras del país", declaró Stuart Anderson, director ejecutivo de la NFAP, al San Francisco Chronicle.

Impacto en trabajadores H-1B

"Se trata de personas que quieren convertirse en estadounidenses y están dispuestas a esperar años para tener la oportunidad", agregó.

Para los trabajadores con visas temporales H-1B, utilizadas principalmente por profesionales de sectores especializados como el tecnológico, las solicitudes de residencia permanente pendientes pueden mantenerlos en el denominado "limbo H-1B". Esta situación limita sus opciones laborales, ya que deben permanecer en empleos especializados vinculados al proceso de patrocinio de su empleador.

Según el medio, si un trabajador con visa H-1B pierde su empleo, dispone de un plazo de 60 días para encontrar otro empleador que pueda contratarlo bajo las condiciones migratorias correspondientes o, de lo contrario, debe abandonar Estados Unidos.

La situación podría complicarse aún más debido a la propuesta de la administración Trump de establecer una tasa administrativa de 103,000 dólares para las solicitudes de visas H-1B, en un contexto en el que el Gobierno federal también ha reducido el número de titulares de estas visas en el país.

Kevin Lynn, director ejecutivo del Institute for Sound Policy, con sede en Washington D.C. y crítico del sistema H-1B, sostiene que el modelo actual permite a empresas estadounidenses contratar trabajadores extranjeros con salarios inferiores a los de sus pares estadounidenses, lo que, a su juicio, perjudica a quienes buscan empleo en el país.

"No necesitamos a estos trabajadores del sector tecnológico", declaró al Chronicle.

"Estos programas de visas de trabajo, que han provocado este atasco, han afectado negativamente la innovación y la inventiva estadounidenses. Si no quieres formar parte de ese retraso, no vengas a Estados Unidos, no participes. Es una decisión personal", dijo.