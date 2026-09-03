Gobierno de EE. UU. respalda a OpenAI ante demanda del New York Times

Combinación de fotos muestra las fachadas de la empresa OpenAI y el periódico The New York Times en San Francisco, California, y Nueva York, respectivamente. ( SHUTTERSTOCK )

La administración del presidente Donald Trump respaldó a la empresa OpenAI ante una demanda del diario The New York Times que acusa al creador de ChatGPT de haber violado el derecho de autor al usar su material periodístico para entrenar modelos de inteligencia artificial.

En un documento judicial presentado ante el tribunal federal de Nueva York que lleva el caso, el gobierno estadounidense destacó el avance científico, el crecimiento económico y la seguridad nacional como elementos para definir su apoyo.

El New York Times demandó a OpenAI y a Microsoft a fines de 2023, alegando que los potentes modelos de IA de ambas compañías utilizaron sin autorización millones de sus artículos para entrenamiento.

"Las posibilidades creativas y los beneficios públicos que aporta el avance del entrenamiento de modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) superan con creces cualquier daño competitivo", refiere el texto de 20 páginas presentado por el Departamento de Justicia y consultado el jueves por AFP.

Derechos de autor

Los derechos de autor se han convertido en un campo de batalla clave para el sector de la IA generativa. Editoriales, músicos y artistas han recurrido a la justicia o han hecho acuerdos para cobrar por la tecnología que se construye con su contenido.

El fiscal general adjunto Stanley Woodward sostuvo que "esta administración nunca permitirá que nuestra nación se encuentre en desventaja frente a nuestros adversarios externos debido a una interpretación claramente errónea de la ley de derechos de autor", en un mensaje en X.

El Departamento de Justicia argumentó que el entrenamiento de modelos de IA con obras escritas es "extraordinariamente transformador", lo que le permitiría beneficiarse de la excepción por "uso legítimo" contemplada en la ley estadounidense.

Graham James, portavoz del New York Times, declaró que el Departamento de Justicia se había alineado con "empresas de IA valoradas en billones de dólares" a costa de los creadores estadounidenses.

"La propuesta de la administración de permitir que las empresas tomen ese material sin permiso ni compensación socavaría la sostenibilidad del contenido creado por humanos del que depende una sociedad saludable, y que la propia IA necesita para funcionar", afirmó James en un comunicado.

En julio, un juez estadounidense aprobó un acuerdo de 1,500 millones de dólares entre Anthropic y varios autores que afirmaban que la empresa de San Francisco copió ilegalmente sus obras para entrenar al modelo de IA Claude.

En mayo, varias editoriales, entre estas Hachette, Cengage, Elsevier y Turow, demandaron a Meta ante un tribunal de Nueva York por presuntamente apropiarse de contenido protegido por derechos de autor.