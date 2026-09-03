Perro policía detecta 19,000 dólares no declarados en equipaje de pareja que viajaba a RD

Nitro, el perro detector de divisas no declaradas en Estados Unidos. ( TOMADA DEL X DEL CBP )

Agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) incautaron 19,000 dólares en efectivo no declarado a una pareja que intentaba abordar por separado un vuelo con destino a Santo Domingo desde el Aeropuerto Internacional de Filadelfia.

La incautación ocurrió el pasado lunes 31 de agosto, luego de que Nitro, un perro de la CBP entrenado para detectar grandes cantidades de dinero en efectivo, alertara a los agentes sobre dos viajeros que se disponían a abordar el vuelo hacia República Dominicana.

De acuerdo a una nota de prensa del CBP, Nitro, un labrador retriever macho de tres años, detectó el dinero en poder de una mujer de 63 años y un hombre de 79 años. Al ser interrogados por separado sobre la cantidad de efectivo que llevaban, la mujer declaró tener 9,000 dólares, mientras que el hombre dijo portar 5,000 dólares.

Los agentes trasladaron a ambos al área de inspección de la CBP. Aunque inicialmente afirmaron que no viajaban juntos, los oficiales observaron que llevaban equipajes idénticos y posteriormente la pareja admitió que realizaba el viaje en conjunto.

Durante la inspección, los agentes encontraron un total de 19,681 dólares. La CBP permitió que la pareja conservara 681 dólares por razones humanitarias e incautó los 19,000 dólares restantes. Los viajeros fueron posteriormente puestos en libertad.

"Esta pareja intentó evadir las leyes federales de declaración de divisas al manipular su dinero y afirmar que viajaban por separado, pero un perro detector y unos agentes atentos detectaron fácilmente el dinero y desenmascaron su mentira", declaró Elliott Ortiz, director interino del puerto de Filadelfia de la CBP.

"La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza insta a los viajeros a declarar con veracidad todo el dinero que posean a un agente de la CBP durante la inspección, o se enfrentarán a graves consecuencias, como les ocurrió a estos viajeros", agregó Ortiz.

¿Cuánto dinero se puede llevar al viajar?

Los viajeros pueden salir o ingresar a Estados Unidos con cualquier cantidad de dinero en efectivo. Sin embargo, si transportan más de 10,000 dólares, deben declararlo ante el Departamento del Tesoro mediante el formulario FinCEN 105.

El formulario puede completarse en línea antes de llegar a la puerta de embarque del aeropuerto. Los viajeros también pueden solicitar asistencia a los agentes de la CBP para realizar la declaración.

La agencia advierte que incumplir las leyes federales sobre declaración de divisas puede resultar en la incautación del dinero o del vehículo, pérdida de vuelos y un posible proceso penal por contrabando de grandes cantidades de efectivo.

Durante el año fiscal 2025, los oficiales y agentes de la CBP incautaron un promedio de aproximadamente 180,000 dólares diarios en moneda no declarada o ilícita.