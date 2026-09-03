Juicio de Lindsay Clancy llega a su sexto día sin veredicto tras disputa entre jurados

Los medios de comunicación rodean al abogado defensor de Lindsay Clancy, Kevin Reddington, a la salida del juzgado durante el juicio de Clancy en el Tribunal Superior de Plymouth, Massachusetts, el 2 de septiembre de 2026. ( AFP )

El jurado del juicio contra Lindsay Clancy concluyó este jueves su sexto día de deliberaciones sin alcanzar un veredicto y con una nueva tensión en la sala, luego de que su presidente informara al juez que uno de los miembros no estaría siguiendo las instrucciones sobre la duda razonable.

El juez William Sullivan no reveló públicamente los detalles del desacuerdo entre los jurados. Sin embargo, la situación planteó la posibilidad de que un solo miembro esté impidiendo que el panel determine si Clancy es penalmente responsable por la muerte de sus tres hijos.

De acuerdo con The Associated Press (AP), el jurado regresará al tribunal el viernes para intentar llegar a un veredicto. Antes de enviarlos a casa, Sullivan rechazó una solicitud de la defensa para retirar a uno de los jurados, después de un intercambio acalorado entre las partes.

Clancy, de 36 años y exenfermera de partos, no niega haber estrangulado a sus hijos en el sótano de su vivienda en 2023 antes de intentar suicidarse.

Su defensa sostiene que sufrió psicosis posparto y que esa condición la llevó a cometer los hechos. La fiscalía, en cambio, afirma que sabía lo que hacía cuando mató a Cora, Dawson y Callan, de 5 años, 3 años y 8 meses, respectivamente.

Nuevo conflicto dentro del jurado

El presidente del jurado comunicó al juez que uno de sus compañeros se negaba a seguir las instrucciones relacionadas con el estándar de duda razonable y pidió que fuera expulsado del panel.

El abogado de Clancy, Kevin Reddington, dijo ante el tribunal:

"Si volvemos aquí dentro de media hora con un juicio nulo debido a un miembro del jurado que acaba de desobedecer las instrucciones de este tribunal, es una lástima, una verdadera lástima".

Más tarde, a las afueras del tribunal, Reddington afirmó que el juez interrogaría al miembro señalado el viernes.

«Hay una persona que tiene dudas, pero se niega a seguir las instrucciones del juez», dijo a los periodistas.

La fiscal Jennifer Sprague consideró adecuada la actuación de Sullivan y sostuvo que no era necesario adoptar otras medidas.

El juez, por su parte, explicó que retirar a un miembro del jurado es una decisión delicada.

«No me parece apropiado tomar partido por una u otra parte de las deliberaciones», dijo Sullivan. «No creo que sea apropiado decir: "Estoy de acuerdo con un jurado o con los once". Les he preguntado si son capaces de seguir mis instrucciones. Juraron anteriormente que sí».

Tras recibir la nota, Sullivan interrogó individualmente y en privado a los miembros del jurado. Luego volvió a explicarles las instrucciones sobre la duda razonable y los envió nuevamente a deliberar.

Por primera vez durante el juicio, Clancy también fue llamada para participar en una conversación privada con el juez.

El jurado ya había advertido que estaba estancado

La nueva disputa se produce después de que el jurado informara en dos ocasiones que no había logrado alcanzar un acuerdo.

El miércoles, los miembros del panel dijeron por segundo día consecutivo que estaban estancados. Sullivan les pidió entonces que continuaran deliberando y que no abandonaran sus convicciones únicamente para llegar a un veredicto.

El juez también los instó a considerar seriamente las posiciones de sus compañeros y a reevaluar sus propias conclusiones cuando lo consideraran necesario.

Según AP, el escenario aumenta la posibilidad de que el juicio termine sin una resolución si los jurados no consiguen alcanzar una decisión unánime.

Si eso ocurre, Sullivan podría declarar la nulidad del juicio. La fiscalía tendría entonces que decidir si solicita un nuevo juicio, retira los cargos o busca un acuerdo con la defensa.

Si Clancy es declarada penalmente responsable, podría ser condenada por asesinato u homicidio involuntario. Si es absuelta, un juez todavía podría ordenar su internamiento en un centro de salud mental si una evaluación determina que representa un peligro para la sociedad.

Las pruebas y las versiones enfrentadas

Durante las cinco semanas de juicio, los jurados escucharon a familiares y médicos sobre el deterioro de la salud mental de Clancy en los meses anteriores a la muerte de sus hijos.

Los expertos contratados por la fiscalía y la defensa llegaron a conclusiones muy diferentes sobre su estado psiquiátrico al momento de los asesinatos.

Clancy estranguló a sus hijos con bandas elásticas en el sótano de su casa y posteriormente se lanzó desde una ventana del segundo piso. Sobrevivió, pero quedó paralizada de la cintura para abajo.

Sus abogados sostienen que escuchó una voz que le ordenaba matar a los niños para poder quitarse la vida.

La fiscalía argumenta que Clancy envió deliberadamente a su entonces esposo a realizar varios recados para dejarla sola en la vivienda. Los fiscales también han cuestionado la gravedad de su intento de suicidio.

Su entonces esposo, Patrick Clancy, ha declarado en entrevistas que perdona a su ahora exesposa y que la considera una persona enferma y no malvada.

El caso ha generado un amplio interés público y ha dividido opiniones sobre la responsabilidad de Clancy y la salud mental de las madres después del parto.

Durante las deliberaciones, Clancy también ha recibido cartas de apoyo de personas de distintos lugares, según contó Reddington el jueves.

"Es asombroso. Las lee todas", dijo el abogado.