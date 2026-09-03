Jueza de EE. UU. bloquea temporalmente nuevas medidas de Trump contra el "turismo de parto"

Turismo de parto: una mujer embarazada sostiene una maleta y un bulto de mano. ( SHUTTERSTOCK )

Una jueza federal bloqueó temporalmente la aplicación de las nuevas medidas impulsadas por el presidente Donald Trump para combatir el llamado turismo de parto, una práctica en la que extranjeros viajan a Estados Unidos con el propósito de dar a luz en el país.

La jueza Deborah Boardman, del Distrito de Maryland, emitió el miércoles una orden preliminar que impide al Gobierno poner en vigor las disposiciones incluidas en las recientes órdenes ejecutivas de Trump mientras continúa el proceso judicial.

La magistrada, designada por el expresidente Joe Biden, consideró que la nueva orden ejecutiva de Trump es "casi con certeza inconstitucional", al entender que entra en conflicto con un reciente fallo de la Corte Suprema sobre la ciudadanía por nacimiento.

Medidas anunciadas

La decisión representa un nuevo revés judicial para la administración Trump en su intento de limitar la ciudadanía automática para determinados niños nacidos en territorio estadounidense.

Trump firmó el pasado mes dos órdenes ejecutivas dirigidas a restringir la ciudadanía por nacimiento y combatir el "turismo de nacimiento".

Una de ellas establece categorías de niños que, bajo la interpretación de la administración, no serían elegibles para recibir automáticamente la ciudadanía estadounidense al nacer.

La segunda orden instruye al Departamento de Seguridad Nacional y al Departamento de Estado a tomar medidas para impedir que extranjeros utilicen el sistema migratorio estadounidense con el objetivo de viajar al país para dar a luz y obtener la ciudadanía para sus hijos.

Las disposiciones fueron anunciadas después de que la Corte Suprema rechazara el primer intento de Trump de poner fin a la ciudadanía por nacimiento para determinados hijos de inmigrantes indocumentados y otras personas que se encuentran temporalmente en Estados Unidos.

La administración sostiene que las nuevas órdenes fueron redactadas tomando en cuenta el fallo del máximo tribunal y que buscan ampliar excepciones que, según su interpretación, ya existen en la legislación estadounidense.

Reacción oficial

En su decisión, Boardman sostuvo que las nuevas medidas enfrentan serios obstáculos constitucionales y recordó que la Corte Suprema ya se pronunció sobre la ciudadanía de los niños incluidos en el litigio anterior.

"La orden ejecutiva de 2026 es casi con certeza inconstitucional", escribió la magistrada.

El fallo se produce a raíz de una demanda presentada por CASA Inc., una organización que defiende los derechos de inmigrantes y que busca impedir que el Gobierno implemente las nuevas restricciones.

La organización sostiene que las órdenes de Trump violan las protecciones constitucionales que garantizan la ciudadanía a las personas nacidas en Estados Unidos.

Ciudadanía por nacimiento

La controversia tiene como eje la Decimocuarta Enmienda de la Constitución estadounidense, que establece que todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanas del país.

La Corte Suprema se pronunció recientemente sobre el primer intento de Trump de restringir este derecho. El máximo tribunal determinó que la administración no podía aplicar la orden de manera amplia a los niños incluidos en las demandas.

Trump respondió con las nuevas órdenes ejecutivas, diseñadas de manera más limitada y con un énfasis particular en el "turismo de nacimiento".

El Gobierno todavía puede apelar la decisión de Boardman. Además, otro desafío legal contra las nuevas medidas se desarrolla en New Hampshire, por lo que el futuro de la política de Trump sobre ciudadanía por nacimiento continúa en manos de los tribunales.