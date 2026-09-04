Hombre que mató a su novia embarazada en EE. UU. y le disparó 11 veces en la cabeza es condenado a cadena perpetua

Dianna Brice, asesinada por el padre de su bebé en 2023. ( TOMADA DE LA FISCALÍA DE DISTRITO DE FILADELFIA )

Justin Smith pasará el resto de su vida en prisión por el asesinato en 2021 de su novia embarazada, Dianna Brice, de 21 años, cuyo cuerpo fue encontrado seis días después en un terreno abandonado del suroeste de Filadelfia.

Smith fue condenado por asesinato en primer grado y por asesinato en tercer grado de su hijo no nacido, informó la Oficina del Fiscal de Distrito de Filadelfia. El juez Anthony Kyriakakis lo sentenció a cadena perpetua obligatoria, sin posibilidad de libertad condicional.

Brice tenía 14 semanas de embarazo cuando fue asesinada. La joven, que también era madre de un niño de cuatro años, fue reportada como desaparecida en Upper Darby el 30 de marzo de 2021, según publicó la revista People.

Fue vista por última vez llorando mientras salía de una lavandería en el vehículo de Smith, según los fiscales.

Detalles del crimen

Seis días más tarde, las autoridades encontraron su cuerpo envuelto en bolsas de basura en un terreno abandonado en el suroeste de Filadelfia. Había recibido 11 disparos en la cabeza.

Los fiscales sostuvieron que Smith asesinó a Brice dentro de su automóvil en algún punto entre University City y Kensington. Los registros de teléfonos celulares permitieron seguir sus movimientos hasta un garaje en Kensington, donde pidió ayuda a su mejor amiga, Tylydia Garnett, para deshacerse del cuerpo.

De acuerdo con la Fiscalía, Garnett acudió a una estación de gasolina y compró un bidón de combustible antes de regresar al garaje. Posteriormente, cámaras de vigilancia captaron a ambos mientras cargaban un objeto pesado en la parte trasera del vehículo.

Smith y Garnett trasladaron el cuerpo de Brice y posteriormente incendiaron el automóvil en un intento por destruir evidencias.

Los investigadores recuperaron casquillos de bala del vehículo quemado que coincidían con uno encontrado en la ropa de la víctima. Las autoridades también determinaron que Smith y Garnett condujeron hasta Miami el día del asesinato.

Smith permaneció prófugo durante casi cuatro años, hasta que fue arrestado en marzo de 2025 por la Policía de Atlanta.

Reacciones familiares

Además del asesinato, el jurado lo declaró culpable de incendio premeditado, conspiración para cometer incendio premeditado, posesión de un arma de fuego, portar un arma de fuego sin licencia, manipulación de pruebas y abuso de un cadáver.

Garnett se declaró culpable previamente de conspiración para cometer incendio premeditado, manipulación de pruebas, obstrucción a la aprehensión y abuso de un cadáver. Fue sentenciada y actualmente se encuentra en libertad condicional.

Tras conocer el veredicto, Betty Cellini, madre de Brice, recordó el impacto de la tragedia en su familia.

"No puedo creer que hayan pasado cinco años desde que se llevó a mi hija y a mi nieto no nacido y dejó a mi nieto, que tenía cuatro años en ese momento, sin mamá", expresó.

Cellini agradeció a los fiscales, policías e investigadores que trabajaron durante años para esclarecer el crimen.

El fiscal de distrito de Filadelfia, Larry Krasner, calificó el caso como un "crimen atroz" y afirmó que Smith pudo haber pensado que había logrado escapar de la justicia, pero ahora "pasará el resto de su vida pensando en sus acciones".