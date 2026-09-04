Washington Heights nombra una calle en honor a joven dominicano que murió a los 15 años

La madre de Leonardo Diloné habla durante la ceremonia con una foto del joven de fondo. ( TOMADA DE LA CUENTA DE X DE LA CONCEJAL CARMEN DE LA ROSA )

Una calle de Washington Heights llevará el nombre de un joven de origen dominicano que murió en marzo de 2023, a los 15 años, y cuyo legado continúa presente en la comunidad que lo vio crecer.

La intersección de la calle 187 y la avenida Fort Washington ahora lleva el nombre de Leonardo A. Diloné Figueredo.

El reconocimiento, impulsado por la concejal Carmen de la Rosa, busca honrar la memoria de un adolescente que, además de destacarse en el béisbol en la PS 187, el Manhattan Center for Science & Math Rams y el instituto Gregorio Luperon, y otros deportes locales, era reconocido por su disposición a ayudar a los demás.

"Leonardo dejó una impresión duradera en el campo, en sus amigos y en su barrio dejando un vacío que ninguna palabra puede llenar", señaló la concejal que agregó que el joven ayudaba a adultos mayores, colaboraba en la limpieza de su comunidad y procuraba estar presente para quienes necesitaban apoyo.

Su pasión por el béisbol ocupaba un lugar especial en su vida. Según un mensaje publicado en la campaña de recaudación en GoFundMe, Diloné aspiraba a convertirse en jugador profesional y soñaba con mudarse a Miami, Florida, para ofrecer una vida mejor a sus padres y a su hermano.

Un legado vivo

Su muerte, ocurrida el 6 de marzo de 2023, sorprendió a familiares, amigos y miembros de la comunidad, quienes desde entonces han impulsado distintas iniciativas para mantener viva su memoria.

De acuerdo con De la Rosa, en el instituto donde estudiaba se realizan anualmente actividades de recaudación de fondos y becas en su nombre. Además, su dorsal número 10 fue retirado como homenaje a su trayectoria deportiva.

A su memoria también se dedicó un banco conmemorativo en Fort Tryon Park y se creó el torneo anual de béisbol "LD is Love", una iniciativa que busca fomentar la camaradería y ofrecer a los jóvenes de Washington Heights un espacio seguro para practicar deporte.

Pass Fort Washington and 187th and take a moment to learn about Leonardo Dilone:



Leonardo was a young man who not only excelled in local sports at PS 187, Manhattan Center for Science & Math Rams, and Gregorio Luperon HS, but also embodied what it means to be a community member pic.twitter.com/4K0UHirN7P — Carmen De La Rosa (@CnDelarosa) September 3, 2026

El nuevo homenaje se suma a estas iniciativas con las que familiares, amigos y miembros de la comunidad han procurado preservar el recuerdo de Leonardo y los valores que, según quienes lo conocieron, caracterizaron su corta vida.