Consulado Dominicano en Nueva York suspenderá labores este lunes por el Día del Trabajo

Consulado de la República Dominicana en New York. ( SUMINISTRADA POR EL CONSULADO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA EN NY. )

El Consulado General de la República Dominicana en Nueva York informó que suspenderá sus labores este lunes 7 de septiembre, con motivo de la celebración del Día del Trabajo (Labor Day) en Estados Unidos.

A través de una nota de prensa, la sede consular indicó que permanecerá cerrada durante la jornada y retomará sus servicios el martes 8 de septiembre, en su horario habitual, de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

El Consulado indicó que se une a la conmemoración de esta fecha, que reconoce el esfuerzo y la contribución de los trabajadores al desarrollo económico y social de Estados Unidos.

La misión consular agradeció la comprensión de los ciudadanos y exhortó a la comunidad a disfrutar del feriado con responsabilidad y en unidad familiar.

¿Qué es el Labor Day?

El Labor Day es un feriado federal que se celebra cada año en Estados Unidos el primer lunes de septiembre. La fecha reconoce las contribuciones y los logros de los trabajadores estadounidenses y marca tradicionalmente el cierre de la temporada de verano.

Por tratarse de un feriado federal, numerosas instituciones públicas y privadas, incluidos consulados y oficinas gubernamentales, suspenden sus operaciones durante esa jornada.

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