Hombre armado con cuchillo muere tras ser baleado por policías en el puente de Brooklyn

Gerard Dowling, comandante de la Unidad de Servicios de Emergencia del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD). ( TOMADA DEL X DEL NYPD )

Un hombre armado con un cuchillo murió este viernes después de que agentes de la Policía de Nueva York le dispararan en el puente de Brooklyn, luego de que ignorara durante aproximadamente una hora las órdenes de soltar el arma y se acercara a menos de un metro de uno de los policías que intentaba ayudarlo a bajar de los cables.

El incidente ocurrió en uno de los puntos más emblemáticos de Nueva York y provocó el cierre temporal del puente, además de importantes congestionamientos de tránsito durante parte de la mañana.

Gerard Dowling, comandante de la Unidad de Servicios de Emergencia del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), explicó en una conferencia de prensa que el hombre había dicho al equipo de rescate que quería que lo mataran y que tenía una bomba.

De acuerdo con la agencia AP, los agentes, sujetados al puente mediante arneses de seguridad, permanecieron alrededor de una hora hablando con el hombre e intentando convencerlo de que descendiera y soltara el cuchillo.

Según Dowling, en determinado momento el hombre comenzó a bajar rápidamente por uno de los cables del puente, mientras varios agentes se encontraban debajo de él.

"Los agentes comenzaron a retroceder alejándose del hombre, pero no pudieron moverse tan rápido como el sujeto, que se les acercaba", dijo Dowling.

Cuando el hombre llegó a menos de 0.9 metros de uno de los agentes, levantó el brazo con el cuchillo extendido hacia él. En ese momento, otro agente que se encontraba en la calzada del puente disparó una vez contra el hombre.

Los policías lo redujeron y comenzaron a brindarle primeros auxilios antes de trasladarlo a un hospital, donde posteriormente murió, informó AP.

Dowling informó que las cámaras corporales de los agentes registraron el encuentro y que las imágenes forman parte de la investigación.

El comandante defendió el trabajo realizado por los agentes y señaló que los miembros de la Unidad de Servicios de Emergencia reciben preparación especializada para responder a situaciones de alto riesgo.

"Los agentes están especialmente capacitados para este tipo de situaciones de alto riesgo y extremadamente peligrosas", afirmó Dowling. "Reciben una formación exhaustiva sobre técnicas de desescalada y cómo interactuar con las personas con compasión".

Según AP, la identidad del hombre no ha sido divulgada.

Además del cuchillo, los agentes recuperaron una linterna. Cuando un periodista preguntó a Dowling si las autoridades habían encontrado una bomba, el comandante respondió que ese aspecto forma parte de la investigación en curso.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, indicó en redes sociales que la policía respondió a una llamada al 911 sobre un hombre que "parecía estar intentando saltar del puente".

Mamdani dijo que los agentes intentaron calmar al hombre y convencerlo de que no saltara.

"El hombre portaba un cuchillo y amenazó a los agentes. Finalmente, se acercó a ellos, quedando muy cerca de varios agentes que acudieron al lugar. Uno de los agentes disparó su arma e hirió al hombre", declaró el alcalde.

Ocurre días después de apuñalamientos en Times Square

El incidente en el puente de Brooklyn ocurrió cuatro días después de que una mujer apuñalara a dos personas en Times Square, una de las cuales murió posteriormente tras el ataque.

Según la comisionada de Policía de Nueva York, Jessica Tisch, una mujer de 49 años, residente en Queens e identificada como Pamela Cisneros, sacó dos cuchillos de una bolsa de compras y apuñaló en el abdomen a un hombre de 68 años que acababa de salir de una estación del metro y esperaba para cruzar la calle junto a su esposa.

Segundos después, también apuñaló en el abdomen a una mujer de 32 años, quien posteriormente murió.

Los agentes intentaron durante varios minutos convencer a Cisneros de que soltara los cuchillos antes de utilizar una pistola Taser. Según Tisch, la mujer les dijo: «No voy a soltar nada, prefiero matarlos a los dos».

Un video del incidente muestra que la pistola Taser no logró incapacitar a Cisneros, quien avanzó rápidamente hacia los agentes mientras sostenía los cuchillos.

La policía informó que dos agentes dispararon contra la mujer.

Rescates en el puente

La Unidad de Servicios de Emergencia del NYPD está especializada, entre otras labores, en rescates en altura y operaciones de emergencia.

En julio, el Departamento de Policía publicó un video en redes sociales sobre el rescate de una mujer que se había subido al puente de Brooklyn y se encontraba en una situación de peligro.

Dowling explicó entonces que la unidad también cuenta con personal especializado en buceo y en técnicas de intervención psicológica durante emergencias.

El puente de Brooklyn, inaugurado en 1883, es una estructura colgante sostenida por cables que conecta Manhattan con Brooklyn.

Su torre alcanza los 84 metros (276.5 pies) sobre el nivel del agua. Las autoridades no han precisado a qué altura se encontraban el hombre y los agentes durante el incidente de este viernes.