Juez de EE.UU. extiende suspensión a la restricción de Trump al voto por correo

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ( EFE )

Un juez federal de Estados Unidos extendió este viernes la suspensión de la orden ejecutiva del presidente Donald Trump para restringir el voto por correo, un nuevo giro en una disputa legal de cara a las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

La jueza de distrito Indira Talwani emitió una medida cautelar que impide al Servicio Postal de Estados Unidos (USPS, en inglés) llevar a cabo un plan que, según sus críticos, restringiría la distribución de las papeletas de voto por correo.

Detalles de la orden

La orden ejecutiva de Trump exigiría la elaboración de listas de votantes habilitados y que el servicio postal entregara las papeletas únicamente a esos electores.

Talwani ya había emitido anteriormente una orden temporal para bloquear que el Servicio Postal implementara las restricciones. El gobierno apeló ante la Corte Suprema para intentar que se levante la medida.

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