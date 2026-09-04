El juez del caso de Lindsay Clancy dice que declarará la nulidad del juicio y le da a la defensa una hora para apelar

Lindsay Clancy junto a sus hijos. ( FISCALÍA DE MASSACHUSETTS )

El juez que preside el juicio contra Lindsay Clancy, la mujer de Massachusetts acusada de matar a sus tres hijos pequeños en 2023, anunció este viernes que declararía nulo el proceso, pero cambió de decisión y concedió a la defensa una hora para presentar una apelación.

El juez William Sullivan tomó la decisión después de que el jurado, que lleva siete días deliberando, enviara una tercera nota informando que no logra alcanzar un veredicto unánime sobre si Clancy es penalmente responsable por la muerte de sus hijos.

"Voy a declarar nulo el juicio en este momento", dijo Sullivan en la sala.

Sin embargo, poco después, los abogados de Clancy solicitaron que se suspendiera la declaración de juicio nulo para poder apelar la decisión. El juez accedió y otorgó a la defensa una hora para presentar el recurso.

Clancy, de 36 años y exenfermera de parto y alumbramiento, permaneció sin mostrar una reacción visible durante el intercambio entre el juez y sus abogados.

Situación actual

El caso ha generado gran atención durante más de un mes y ha dividido a la opinión pública, especialmente por el debate sobre la salud mental de las mujeres después del parto.

La defensa sostiene que Clancy sufría una rara y grave condición conocida como psicosis posparto cuando estranguló a sus tres hijos, incluido el menor, que tenía apenas ocho meses. Después del ataque, Clancy intentó quitarse la vida.

Los fiscales, en cambio, han argumentado que la acusada sabía lo que estaba haciendo y que debe ser considerada responsable de las muertes.

Reacción oficial

El jurado comenzó sus deliberaciones hace siete días y, pese a recibir instrucciones del tribunal y continuar evaluando las pruebas, ha informado en tres ocasiones que no consigue alcanzar un acuerdo unánime.

La nueva decisión del juez deja en suspenso el futuro inmediato del proceso, mientras la defensa busca impedir que sea declarado formalmente nulo.