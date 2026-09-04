Una mujer asegura que su hijo es el responsable de la muerte de una dominicana en 2018

Una combinación de fotos muestra a la dominicana Wendy Martínez, la imagen captada por una cámara de vigilancia de su verdugo y la puerta a través de la cual fue asesinada. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

Una mujer afirma que su hijo le confesó ser el pistolero que asesinó a la dominicana Wendy Martínez en su casa en El Bronx en 2018, lo que representa una nueva pista para resolver el caso a casi una década del hecho, según recoge The New York Post.

La mujer, aún no identificada, declaró a un investigador privado que su hijo admitió haber asesinado a Martínez, quien, según la policía, fue víctima de un ajuste de cuentas relacionado con su hijo, que en ese momento era miembro de la pandilla Trinitarios.

"Él dijo: ´Sabes que sé quién hizo eso, ¿verdad?´", dijo la madre en una grabación obtenida por The Post. La mujer asegura que la confesión ocurrió mientras estaba en su auto en 2022.

De acuerdo con The Post, la mujer le rogó a su hijo, actualmente empleado de la Administración de Servicios para Niños de la ciudad, que le dijera que él no estaba involucrado en el hecho. Él lo negó inicialmente antes de reírse y sonreír con ironía.

"Le dije: ´¿Estás bromeando? ¿Tuviste algo que ver con eso?´. Y él me respondió: ´Sí´", dijo ella en la confesión grabada con el investigador privado Manuel Gómez.

El presunto autor de los disparos tiene antecedentes penales.

El caso

La dominicana Wendy Martínez, de 45 años, fue asesinada a tiros a través de la mirilla de la puerta de su apartamento en Concourse Village, El Bronx, el 24 de noviembre de 2018. Por el caso, ningún sospechoso ha sido acusado.

Martínez, que trabajaba en un hospital, no era el objetivo previsto y se vio envuelta en un acto de violencia entre pandillas cuando simplemente fue a abrir la puerta, según informaron los policías en aquel momento.

Las imágenes de vigilancia del presunto asesino mostraban a un hombre enmascarado saliendo del edificio de Martínez con un paraguas abierto, que utilizaba para ocultar su identidad.

La madre del presunto asesino dijo que supo inmediatamente que era él al revisar las imágenes.

"Lo reconocí. Reconocí su complexión, su cuerpo, su forma de caminar, de correr, todo. Toda su personalidad... conozco a esa persona", dijo la mujer antes de agregar: "Soy su madre", recoge The New York Post.

En ese momento, la policía trabajaba con la idea de que el verdadero objetivo del tirador era el hijo de Martínez, Brian Solano, actualmente de 33 años, un conocido miembro de la pandilla Trinitarios, quien no se encontraba en casa en ese momento.

En aquel momento, el investigador Gómez dijo sobre el tiroteo: "El objetivo era el hijo mayor, Brian".

Según la policía, el tirador presumiblemente era miembro de la pandilla The Eden Boys, una rama rival de los Bloods, y el asesinato habría sido en represalia por el presunto asesinato del también dominicano Willie Lora, de 21 años, en el apartamento de Lora, en El Bronx, en diciembre de 2014.

Solano, quien en ese momento tenía 25 años, enfrentaba cargos de asesinato por la muerte a tiros de Lora y tenía programada una audiencia judicial en su caso de homicidio solo días después de la muerte de su madre.

Según las fuentes policiales, el joven había recibido amenazas de miembros de la pandilla rival en Facebook justo después del asesinato de Lora.

Solano pasó casi tres años en la cárcel de Rikers Island a la espera de juicio, pero quedó en libertad bajo palabra a finales de 2017 después de que un investigador privado consiguiera que dos testigos del gran jurado declararan que su testimonio había sido coaccionado por las fuerzas del orden.

Una prueba

El paraguas utilizado por el presunto tirador para ocultar su identidad fue abandonado en el lugar de los hechos y se cree que contiene ADN que podría finalmente ayudar a capturar al sospechoso.

La madre del presunto asesino no ha acudido a la policía con la supuesta confesión, pero se espera que los detectives hablen con ella pronto.