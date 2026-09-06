Identifican a pasajero que fue atado a su asiento tras altercado en vuelo de American Airlines

Vista de un avión de la aerolínea American Airlines. ( SHUTTERSTOCK )

El pasajero que fue atado con cinta adhesiva y bridas a su asiento durante un vuelo de American Airlines, luego de protagonizar un altercado en el que habría proferido insultos racistas y comentarios homófobos, fue identificado como Layne Arthur Lundeen, un agente inmobiliario de 67 años residente en Tucson, Arizona.

Lundeen viajaba el jueves por la noche en el vuelo 618 de American Airlines, que cubría la ruta entre Dallas y Newark, cuando, según la Policía, comenzó a comportarse de manera agresiva y a insultar a una azafata y a otros pasajeros.

El incidente obligó a la tripulación a desviar el avión hacia Baltimore, Maryland, donde las autoridades recibieron la aeronave y arrestaron al pasajero.

Según su perfil de LinkedIn, que posteriormente fue eliminado, Lundeen se desempeñaba como vicepresidente de Long Realty, una compañía inmobiliaria de Tucson.

A passenger was duct-taped to his seat after allegedly making racist and anti-gay remarks on an American Airlines flight.



According to TMZ, the man allegedly used the N-word toward a Black flight attendant and became violent, hitting another passenger and pushing a woman who... pic.twitter.com/GuqwkeEdoh — Complex (@Complex) September 4, 2026

Pasajeros intervinieron

Juan Mejía, un exagente de la ley que viajaba en el avión, relató a ABC News que él y su amigo Richard Olenick intervinieron después de escuchar que Lundeen se estaba comportando de manera agresiva hacia el personal de la aerolínea y otros pasajeros.

"[El] caballero sentado dos filas detrás de nosotros comenzó a ponerse beligerante, haciendo comentarios despectivos al personal de American Airlines y a otros pasajeros, insultos raciales, lenguaje vulgar, muy ofensivo para las mujeres" sentadas en la fila detrás de Lundeen, dijo Mejía.

Olenick explicó que Mejía reaccionó de inmediato al escuchar los comentarios y se acercó al pasajero para intentar controlarlo.

"Se levantó de inmediato, saltó al asiento contiguo al del pasajero y comenzó a intentar inmovilizarlo para controlar la situación", relató Olenick.

Fotografías y videos difundidos del incidente muestran a Lundeen inmovilizado en su asiento con cinta adhesiva y bridas, mientras tenía sujetas las manos, la cabeza y el torso.

American Airlines confirmó a The Post que el vuelo fue desviado a Baltimore "debido a un pasajero conflictivo".

Al aterrizar, "las fuerzas del orden recibieron la aeronave y ayudaron a desembarcar al pasajero antes de que el vuelo continuara su viaje hacia su destino", indicó la aerolínea.

Enfrenta cargos estatales

El FBI confirmó que Lundeen fue arrestado por la Policía de Transporte de Maryland.

De acuerdo con los registros judiciales, enfrenta a nivel estatal cargos por agresión en segundo grado y alteración del orden público.

El FBI indicó que está realizando entrevistas como parte de la investigación para determinar si el comportamiento del pasajero podría derivar también en cargos federales.

"El FBI está realizando entrevistas para recabar información y consultará con la Fiscalía del Distrito de Maryland para determinar si se presentarán cargos federales", declaró la agencia.

La investigación continúa.