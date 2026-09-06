Dos adolescentes salen expulsados de vehículo durante accidente en Queens; uno queda grave

Un vehículo del Departamento de Policía de NY (NYPD). ( NYPD )

Un joven de 19 años sufrió heridas graves en la cabeza y se encuentra en condición crítica luego de salir expulsado de un automóvil que volcó durante un accidente ocurrido la noche del sábado en la autopista Cross Island Parkway, en Queens, informó la Policía de Nueva York.

De acuerdo con ABC 7, el accidente ocurrió alrededor de las 9:15 de la noche en el área de Whitestone, cuando un Toyota Camry 2020, conducido por un joven de 19 años, circulaba hacia el norte por la autopista.

De acuerdo con los investigadores, el conductor intentó cambiar del carril izquierdo al central, perdió el control del vehículo y chocó contra la parte trasera de un Honda Accord 2008. Tras el impacto, el Camry volcó.

La Policía informó que dos pasajeros del Toyota, un adolescente de 16 años y un joven de 19, salieron expulsados del vehículo y cayeron sobre la carretera.

Estado de los heridos

El pasajero de 19 años sufrió lesiones craneales graves y fue trasladado de emergencia al hospital NewYork-Presbyterian Queens, donde permanecía en condición crítica, informó el medio estadounidense.

El adolescente de 16 años sufrió heridas leves y también fue llevado al mismo centro médico, donde se encontraba estable.

El conductor del Camry y otro pasajero, de 18 años, fueron trasladados al Hospital Jacobi con lesiones leves y se encontraban en condición estable.

El conductor del Honda Accord, un hombre de 42 años, también sufrió heridas leves y fue llevado al Hospital Jacobi.

Una mujer de 36 años que viajaba como pasajera en el Honda resultó ilesa.

Hasta el momento no se han realizado arrestos.

La Unidad de Investigación de Accidentes de Tráfico del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) mantiene abierta la investigación para determinar las circunstancias del accidente.