Mujer resulta herida tras saltar de un tercer piso para escapar de incendio en Nueva Jersey

Camión de bomberos de Nueva York en respuesta a una llamada de emergencia en el centro de Manhattan ( SHUTTERSTOCK )

Una mujer de 50 años resultó herida este domingo luego de saltar desde una ventana del tercer piso de una vivienda para escapar de un incendio de tres alarmas que se propagó rápidamente por un edificio multifamiliar en Elizabeth, Nueva Jersey, informaron las autoridades.

De acuerdo con ABC 7, el incendio se registró alrededor de las 7:30 de la mañana en un edificio de apartamentos ubicado en el 470 de Jefferson Avenue, donde los bomberos encontraron llamas que se extendían desde el primer piso hacia la parte trasera de la estructura.

Al llegar al lugar, las autoridades recibieron reportes de que varias personas podían estar atrapadas dentro del edificio.

La mujer fue localizada en la entrada trasera de una vivienda después de saltar desde el tercer piso. Inicialmente fue trasladada al Hospital Universitario con quemaduras y posibles lesiones traumáticas.

Posteriormente, las autoridades informaron que sufrió una fractura y fue trasladada al Hospital St. Barnabas, donde recibió tratamiento adicional.

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Daños colaterales

La intensidad de las llamas también provocó daños en el exterior de una vivienda ubicada junto al edificio afectado.

Más de una docena de unidades de bomberos y varios jefes de bomberos acudieron al lugar cuando la emergencia alcanzó la tercera alarma.

El fuego fue controlado, mientras las autoridades estiman que al menos siete residentes tendrán que ser desalojados. Esa cifra podría aumentar mientras continúan contactando a los ocupantes del inmueble.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar las causas del incendio.