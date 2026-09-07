Federales investigan accidente de avión de carga de Amazon que dejó cinco muertos en Miami

Fotografía de un avión de carga con el logotipo de Amazon este domingo, en el Aeropuerto Internacional de Miami (EE. UU.). ( EFE )

Investigadores federales analizan las circunstancias que provocaron que un avión de carga operado para Amazon se saliera de la pista del Aeropuerto Internacional de Miami y terminara impactando varios vehículos, en un accidente que dejó al menos cinco personas muertas y otras cinco heridas.

Una de las principales interrogantes de la investigación será determinar en qué punto de la pista aterrizó el Boeing 767 y si tocó tierra demasiado tarde como para detenerse de manera segura, según reportó la agencia AP.

Videos difundidos en redes sociales muestran al avión permaneciendo en el aire durante buena parte de la pista antes de tocar tierra.

Expertos en aviación señalaron que los investigadores examinarán con precisión el lugar donde se produjo el aterrizaje y determinarán por qué los pilotos no abortaron la maniobra y realizaron un nuevo intento, en caso de que el avión hubiera superado la zona habitual de contacto.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (NTSB, por sus siglas en inglés) desplazó un equipo a Miami, encabezado por su presidenta, Jennifer Homendy, para investigar el accidente y ofrecer el primer informe de la agencia sobre el caso.

El avión se salió de la pista alrededor de las 2:00 de la tarde del domingo, poco después de llegar desde San Juan, Puerto Rico. Tras abandonar el aeropuerto, atravesó una vía utilizada por trabajadores de almacenes y empleados de otros negocios ubicados en los alrededores de la terminal aérea.

El accidente provocó un incendio de grandes proporciones y una columna de humo negro visible desde distintos puntos de la ciudad.

El jefe de Miami-Dade Fire Rescue, Ray Jadallah, informó que el piloto y el copiloto quedaron atrapados en la cabina, mientras que algunas personas quedaron atrapadas dentro de vehículos. Los equipos de emergencia también tuvieron que rescatar a una persona que quedó debajo de un automóvil.

Las autoridades confirmaron cinco fallecidos, tres personas en estado crítico y otras dos que fueron hospitalizadas con heridas de menor gravedad. Hasta el momento no estaba claro si alguno de los pilotos se encontraba entre las víctimas.

Investigación en curso

Los investigadores también analizarán la velocidad del avión, el funcionamiento del sistema de frenado, las condiciones meteorológicas y del viento, así como el estado mecánico de la aeronave y su historial de mantenimiento.

Expertos explicaron que la zona habitual de aterrizaje de un avión se encuentra dentro de los primeros 3,000 pies, unos 914 metros, de la pista.

El experto en seguridad aérea Steve Arroyo señaló que, si el avión había superado esa zona, los pilotos debieron considerar abortar el aterrizaje y realizar una maniobra de aproximación nuevamente.

La piloto y exinspectora general del Departamento de Transporte de Estados Unidos Mary Schiavo también llamó la atención sobre las imágenes del accidente. Según explicó, el video muestra al avión permaneciendo en el aire durante un período prolongado antes de tocar tierra, sin que aparentemente levantara el morro para facilitar que el tren principal aterrizara.

Aunque no estaba lloviendo al momento del accidente, había nubes de tormenta en la zona y se reportaron fuertes vientos.

Schiavo señaló que un viento de cola pudo haber contribuido a que el avión permaneciera en el aire durante más tiempo y recorriera una mayor distancia antes de aterrizar.

Falta de sistemas de seguridad

Otro elemento que podría ser considerado durante la investigación es la ausencia en el aeropuerto de Miami de un sistema de detención de aeronaves conocido como EMAS, instalado en más de 120 aeropuertos de Estados Unidos.

Estos sistemas utilizan materiales ligeros y triturables colocados al final de las pistas para desacelerar y detener aeronaves que se salieron de la superficie de aterrizaje.

La Administración Federal de Aviación (FAA) ha atribuido a estos sistemas la posibilidad de haber contribuido a salvar al menos 497 vidas en accidentes relacionados con aeronaves que se salieron de las pistas.

El accidente provocó además la interrupción de las operaciones en uno de los principales centros aéreos de Estados Unidos durante buena parte de la tarde del domingo.

Unos 200 miembros de los equipos de emergencia acudieron al lugar y encontraron el avión envuelto en llamas y humo debido a un incendio en una zona compleja del compartimento del motor.

Los bomberos utilizaron espuma especializada para controlar el fuego, mientras que varias horas después del accidente los equipos de emergencia continuaban trabajando para controlar una fuga de combustible.

Imágenes del lugar muestran el avión, perteneciente a la división de carga Prime Air de Amazon, detenido junto a una carretera y cerca de dos camiones. La aeronave quedó apoyada sobre su fuselaje y, pese al incendio, permaneció en gran parte intacta.

Detalles del avión

El vuelo era operado por 21 Air, una compañía de transporte de carga con sede en Carolina del Norte.

El Boeing 767 tenía 32 años de antigüedad. Originalmente fue construido para transportar pasajeros y durante más de dos décadas fue utilizado por distintas aerolíneas, antes de ser convertido en una aeronave de carga en 2015, según datos de Flightradar24.

Schiavo indicó que la NTSB también revisará detalladamente el historial de mantenimiento del avión, tomando en cuenta que la aeronave tuvo propietarios extranjeros, incluida una compañía rusa.

El accidente provocó la cancelación de más de 160 vuelos y retrasos en casi 325 operaciones hasta la noche del domingo, según FlightAware.

Algunos vuelos fueron desviados al Aeropuerto Internacional de Orlando, ubicado a más de 200 millas, unos 320 kilómetros, al norte de Miami.

Amazon expresó su disposición de colaborar con las autoridades en la investigación.

"Estamos desconsolados al saber que cinco personas perdieron la vida en el incidente ocurrido hoy en el Aeropuerto Internacional de Miami", expresó la compañía en un comunicado, en el que también envió sus condolencias a los familiares y allegados de las víctimas.

El accidente ocurre menos de un año después de que un avión de carga de UPS se estrellara tras perder uno de sus motores mientras aceleraba por la pista del Aeropuerto Internacional Muhammad Ali de Louisville, Kentucky. En ese accidente murieron los tres pilotos y 12 personas que se encontraban en tierra, mientras otras 23 resultaron heridas.