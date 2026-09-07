¿Es ciudadano de EE. UU. y vive en RD? Así puede votar en las elecciones de 2026

Hombre con una papeleta electoral para voto por correo junto a un buzón. ( SHUTTERSTOCK )

Estados Unidos se prepara para las elecciones de medio término, que comenzaron oficialmente el pasado viernes en Carolina del Norte, que fue el primer estado en enviar las boletas por correo.

En ese sentido, la Embajada de Estados Unidos recordó a los ciudadanos estadounidenses residentes en el país los pasos que deben agotar para poder participar del proceso.

Los ciudadanos estadounidenses que residen en el extranjero, incluido República Dominicana, y cumplen con los requisitos para votar en el estado donde están registrados pueden participar en las elecciones de Estados Unidos, mediante el voto ausente.

Para hacerlo, deben completar la Solicitud de Inscripción de Votante y Boleta de Ausente (FPCA, por sus siglas en inglés), un formulario que permite registrarse para votar y solicitar la boleta de votación en un solo paso.

Al presentar una FPCA, las autoridades electorales locales le enviarán una boleta de votación ausente para todas las elecciones de cargos federales (elecciones primarias presidenciales y estatales, segunda vuelta, elecciones especiales y las elecciones generales de noviembre) que se realicen ese año calendario.

"Las autoridades electorales locales de todos los estados y territorios de EE. UU. aceptan la FPCA", subraya la embajada de Estados Unidos en el país.

El procedimiento está disponible para ciudadanos estadounidenses que se hayan mudado al extranjero, estudiantes que se encuentren fuera de Estados Unidos y personas que trabajan en otro país, siempre que cumplan con los requisitos electorales de su estado, señala el portal oficial del Gobierno de EE. UU. para registrarse para votar y consultar información electoral.

El portal recomienda presentar la FPCA en enero de cada año y cada vez que el votante cambie de domicilio, para garantizar que las autoridades electorales tengan actualizada la dirección donde debe ser enviada la boleta.

Aunque los plazos de inscripción varían según el estado, los ciudadanos en el extranjero deben presentar la solicitud a más tardar 90 días antes del día de las elecciones. Los estados están obligados a enviar las boletas a los votantes que hayan completado correctamente una FPCA al menos 45 días antes de los comicios.

¿Cómo pueden votar desde República Dominicana?

De acuerdo con la información publicada en la página de la embajada estadounidense en el país el pasado 1 de septiembre, el primer paso es completar la FPCA a través del asistente de votación disponible en el portal del FVAP.

El sistema solicita información específica del estado donde el ciudadano está habilitado para votar, que por lo general corresponde al lugar donde tuvo su última residencia en Estados Unidos antes de mudarse a República Dominicana.

Esta información debe ofrecerse aun cuando la persona no sea propietaria de esa residencia ni tenga una conexión actual con ella, señala la pagina oficial de voto de Estados Unidos, que también advierte que no es la misma que su dirección postal.

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Agrega qué se debe proporcionar aunque solo tenga intención de votar en las elecciones federales.

Una vez completado, el formulario puede ser enviado directamente a las autoridades electorales del estado correspondiente asumiendo el costo del envío. Algunos estados permiten presentarlo por correo electrónico.

Los ciudadanos también pueden entregar gratuitamente su FPCA en la Embajada de EE. UU. en Santo Domingo, específicamente en el buzón rojo ubicado fuera de la entrada consular, junto a la oficina de DOMEX.

La entrega en la embajada está disponible de lunes a jueves, de 7:30 de la mañana a 3:30 de la tarde, y los viernes, de 7:30 de la mañana a 11:00 de la mañana.

También pueden entregar el formulario en las Agencias Consulares de EE. UU. en Puerto Plata y Punta Cana, de lunes a viernes, entre las 8:00 de la mañana y la 1:00 de la tarde.

¿Qué ocurre después de enviar la solicitud?

Después de presentar la FPCA, la mayoría de los estados cuentan con portales en línea donde los votantes pueden verificar el estado de su inscripción y consultar la información relacionada con la entrega de su boleta.

La boleta puede ser enviada de manera electrónica o impresa, dependiendo de las opciones disponibles en el estado del votante.

Una vez recibida, las autoridades electorales recomiendan completarla y devolverla sin demora, debido al tiempo que puede tomar su traslado desde República Dominicana hasta Estados Unidos.

Las boletas pueden ser entregadas en la Embajada de EE. UU. en Santo Domingo o en las agencias consulares de Puerto Plata y Punta Cana para ser enviadas a las autoridades electorales correspondientes.

El tiempo de tránsito estimado puede alcanzar 21 días para las boletas entregadas en Santo Domingo y hasta 30 días para las entregadas en Puerto Plata y Punta Cana.

Los ciudadanos también tienen la opción de enviar directamente su boleta a las autoridades electorales de su estado, aunque en ese caso deberán asumir el costo del envío. Además, algunos estados permiten devolver las boletas por medios electrónicos.

Para los envíos realizados por correo postal, los materiales electorales deben llevar suficiente franqueo postal de Estados Unidos o colocarse en un sobre con porte pagado. El FVAP dispone de plantillas para imprimir estos sobres.

¿Y si ya llenó una FPCA este año?

Los ciudadanos que ya completaron una FPCA en 2026 pueden consultar el sitio web de verificación de inscripción electoral de su estado o comunicarse con su oficina electoral local para comprobar el estado de su solicitud.

El FVAP recomienda que los ciudadanos estadounidenses que viven en el extranjero completen una nueva FPCA cada enero para asegurarse de que puedan recibir las boletas correspondientes a las elecciones que se celebren durante ese año.

Los interesados pueden consultar información sobre los requisitos, fechas límite y procedimientos específicos de cada estado en el sitio web del Programa Federal de Asistencia Electoral (FVAP).

La Embajada de EE. UU. en Santo Domingo también ofrece información sobre el proceso de votación para ciudadanos estadounidenses residentes en República Dominicana.

Buscan restringir el voto por correo

El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió el domingo al Tribunal Supremo que le permita aplicar nuevas restricciones al voto por correo en las elecciones legislativas de noviembre, pese a que una jueza federal bloqueó la medida al considerar que podría dejar a millones de ciudadanos sin la posibilidad de votar.

Esta es la tercera vez que el Gobierno recurre al Tribunal Supremo por este asunto y la solicitud se produce después de que Carolina del Norte comenzara a enviar papeletas por correo para las elecciones de medio mandato.

Trump ha sido crítico del voto por correo y ha afirmado, sin pruebas, que este sistema es susceptible de fraude. Sus críticas están vinculadas a su falsa afirmación de que las elecciones presidenciales de 2020 le fueron "robadas" por el demócrata Joe Biden.

Según datos de la Comisión de Asistencia Electoral de Estados Unidos (EAC, por sus siglas en inglés), el voto por correo se ha triplicado en los últimos 20 años y es más utilizado por los votantes demócratas, según recoge la agencia de noticias RFI.

El próximo 3 de noviembre, republicanos y demócratas se enfrentarán en las urnas para renovar los 435 escaños de la Cámara de Representantes y aproximadamente un tercio del Senado, en unas elecciones que históricamente son consideradas un referéndum sobre la gestión del Gobierno de turno.