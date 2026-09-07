Exgobernador de NY revela enfermedad pulmonar relacionada con el 11 de septiembre

El exgobernador de NY, George Pataki en la Zona Cero junto a sobrevivientes de los atentados del 11 de septiembre. ( X/GOVERNORPATAKI )

El exgobernador de Nueva York George Pataki reveló que padece una enfermedad pulmonar que atribuye a su exposición a las toxinas presentes en la Zona Cero tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.

Pataki, quien estaba al frente del estado de Nueva York durante los ataques y permaneció involucrado en las labores de recuperación posteriores, dijo al New York Post que fue diagnosticado en los últimos cinco años con una enfermedad restrictiva de las vías respiratorias.

El exgobernador, quien ocupó el cargo entre 1995 y 2006, aseguró que actualmente se siente bien y describió su condición como un efecto residual leve.

"Simplemente me considero uno de los afortunados", dijo Pataki al periódico, al comparar su situación con la de los socorristas y otras personas que estuvieron expuestas durante períodos prolongados a las condiciones de la Zona Cero.

"Las personas que estuvieron conmigo en la Zona Cero una y otra vez durante meses después de aquellos ataques... muchas de ellas padecen enfermedades graves, mucho más graves que cualquier cosa que yo pueda estar experimentando", agregó.

A 25 años de los atentados

La revelación de Pataki se produce pocos días antes del 25 aniversario de los atentados del 11 de septiembre y aproximadamente una semana después de que el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) divulgara un informe sobre las consecuencias de largo plazo que la exposición en el World Trade Center ha tenido en la salud de sus miembros.

Según el informe, más de 600 miembros del FDNY han fallecido durante los últimos 25 años por enfermedades relacionadas con su trabajo posterior al 11 de septiembre.

Además, más de 12,000 integrantes del departamento han sido certificados con al menos una enfermedad o condición vinculada con su servicio en el sitio del World Trade Center.

Entre los padecimientos registrados figuran asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), enfisema, problemas de salud mental y distintos tipos de cáncer.

I was Governor of New York on September 11, 2001. The planes did not simply crash into the World Trade Center and the Pentagon. They were hijacked and deliberately flown into those buildings by Islamist terrorists. — George E. Pataki (@GovernorPataki) August 28, 2026

Cerca de 5,000 miembros del FDNY incluidos en el programa han sido diagnosticados con cáncer y aproximadamente el 26 % ha presentado más de un tipo de cáncer.

Más muertes por enfermedades relacionadas con el 9/11

El impacto sanitario de los atentados también se extiende más allá de los bomberos y otros equipos de emergencia que participaron en las labores de rescate y recuperación.

El Programa Federal de Salud del World Trade Center estima que más de 9,000 personas han muerto por enfermedades relacionadas con los ataques del 11 de septiembre, una cifra que supera ampliamente las 2,977 víctimas mortales registradas el día de los atentados.

Las autoridades y organizaciones que trabajan con las personas afectadas continúan documentando enfermedades asociadas con la exposición al polvo, humo y otras sustancias presentes en el área del World Trade Center después del colapso de las Torres Gemelas.

Pataki fue gobernador de Nueva York durante los atentados y las semanas y meses posteriores, cuando miles de trabajadores, socorristas, residentes y otras personas estuvieron expuestos a las condiciones ambientales de la Zona Cero