Representante dominicano en Massachusetts volverá a la corte en octubre tras ser dejado en libertad

El representante estatal de Massachusetts, Francisco Paulino. ( DE LA CUENTA DE X DEL DIRECTOR DEL FBI, KASH PATEL. )

El representante estatal del distrito 16 de Essex, Massachusetts, Francisco Paulino, quedó en libertad bajo condiciones después de que fuera acusado por el FBI de fraude electrónico y lavado de dinero relacionados con el presunto uso fraudulento de fondos de ayuda por la pandemia de COVID-19.

Paulino, de 46 años y nacido en República Dominicana, fue arrestado por las autoridades federales el 26 de agosto y acusado de obtener fraudulentamente más de 700,000 dólares en prestaciones por desempleo y préstamos para pequeñas empresas durante la pandemia.

Además, los fiscales alegan que utilizó parte de los fondos obtenidos mediante los préstamos para financiar operaciones inmobiliarias y otorgar préstamos a clientes de su negocio hipotecario, antes de ser elegido para un cargo público.

Paulino enfrenta ocho cargos de fraude electrónico y tres de lavado de dinero. Los cargos de fraude electrónico conllevan una pena de hasta 20 años de prisión cada uno, mientras que los de lavado de dinero contemplan hasta 10 años cada uno, en caso de una condena.

Los cargos se derivan de una investigación federal que, según las autoridades, comenzó hace aproximadamente tres años.

El demócrata, que representa a Lawrence y Methuen, compareció ante un juez federal el mismo día de su arresto y se declaró inocente de los 11 cargos en su contra.

Paulino deberá comparecer nuevamente ante el tribunal el 10 de octubre para una audiencia sobre el estado de su caso.

En libertad bajo condiciones

Tras su comparecencia, Paulino quedó en libertad bajo condiciones. No puede viajar fuera de Massachusetts y New Hampshire y solo puede desplazarse a Washington D.C., donde se encuentra su abogado, con autorización del tribunal.

El juez también ordenó la suspensión temporal de las operaciones de sus negocios, entre ellos Madison Mortgage, que ya estaba cerrada, y Madison Tax, que continuaba operando. Ambas empresas aparecen mencionadas en la investigación federal.

La acusación contra Paulino

Según la acusación federal, Paulino obtuvo beneficios del Programa de Asistencia por Desempleo Pandémico (PUA, por sus siglas en inglés) entre 2020 y 2021 a nombre de un familiar de 77 años que, de acuerdo con los fiscales, desconocía la situación.

El programa PUA, creado durante la pandemia de COVID-19, proporcionaba prestaciones por desempleo a personas que no cumplían los requisitos para recibir las prestaciones regulares, incluidos los trabajadores independientes.

En abril de 2020, Paulino supuestamente presentó una solicitud en línea al Departamento de Asistencia por Desempleo de Massachusetts (DUA) en la que afirmó falsamente que el familiar había trabajado para su empresa, Madison Tax, LLC, en 2019. Según los fiscales, también presentó documentos falsificados y certificaciones semanales falsas ante el DUA.

Además, habría indicado que los beneficios fueran depositados electrónicamente en una cuenta bancaria que estaba únicamente a su nombre.

Entre abril de 2020 y septiembre de 2021, recibió más de 44,000 dólares en beneficios PUA, que, según los fiscales, utilizó para pagar gastos relacionados con bienes raíces, cuotas de préstamos y transferencias a su cuenta de campaña política.

Francisco Paulino llegó a la Cámara de Representantes de Massachusetts en 2023, después de formar parte del Comité Escolar de Lawrence entre 2016 y 2018.

Desastres ecónomicos

Según los documentos judiciales, Paulino presentó una solicitud de EIDL en junio de 2020, en la que declaró falsamente que los ingresos de su empresa de donas Jackson Enterprise fueron de 426,755 dólares, durante un período en el que, según la acusación, la empresa realmente había tenido cero ingresos.

Esto permitió que recibiera 136,600 dólares en julio de ese año, de los que, supuestamente, utilizó 18,000 dólares de estos fondos para la compra de bienes raíces en Lawrence.

Según la acusación, Paulino obtuvo otro préstamo EIDL de 109,200 dólares para Madison Tax, otra de sus empresa, en mayo de 2020 y, posteriormente, solicitó un aumento del préstamo, recibiendo 292,600 dólares adicionales, lo que elevó la deuda a un total de 401,800 dólares.

Tras recibir el aumento, según los fiscales, Paulino financió la hipoteca de dos personas para una propiedad en Methuen y otra casa en Lawrence, a quienes, además, supuestamente les cobró intereses del 5.5 % y del 7.94 % sobre los préstamos que otorgó con dichos fondos y 25,000 dólares adicionales en "comisiones de originación de préstamos".

La acusación también señala que Paulino obtuvo una modificación fraudulenta de un préstamo EIDL para uno de los clientes de Madison Tax.

Según los fiscales, en junio de 2020 ayudó al cliente a solicitar un préstamo EIDL de 104,300 dólares. Posteriormente, habría solicitado sin su conocimiento un aumento del préstamo. En septiembre de 2021, la SBA aprobó un incremento de 243,200 dólares.

La fiscalía alega que Paulino posteriormente pidió al cliente que le prestara 200,000 dólares. Ese dinero fue transferido a la cuenta de Madison Tax y utilizado para ayudar a financiar una hipoteca de 680,000 dólares otorgada por Madison Mortgage a otro cliente para la compra de un inmueble en Lawrence.

Por esa operación, según la acusación, Paulino cobró un interés de 6.25 % y una comisión de originación de 17,000 dólares.

"En total, se alega que Paulino obtuvo fraudulentamente más de 700,000 dólares en beneficios federales a los que no tenía derecho y utilizó los fondos para enriquecerse", dijo Leah B. Foley, fiscal federal del Distrito de Massachusetts, durante una rueda de prensa sobre los cargos contra Paulino.

El caso de Brian DePeña

La acusación contra Paulino se dio a conocer unas dos semanas después de que las autoridades federales arrestaran al alcalde de Lawrence, Brian DePeña, de 61 años y también nacido en República Dominicana, por cargos de fraude electrónico y lavado de dinero relacionados con préstamos otorgados durante la pandemia.

Según la acusación contra DePeña, el alcalde habría utilizado más de 1.5 millones de dólares en préstamos EIDL para fines no permitidos, entre ellos gastos personales, impuestos y operaciones relacionadas con bienes raíces.

Al igual que Paulino, DePeña quedó en libertad bajo determinadas condiciones después de su comparecencia ante el tribunal.

La fiscalía federal ha señalado que los casos de Paulino y DePeña son independientes y no están relacionados, aunque ambas investigaciones se remontan aproximadamente a tres años.

"La conducta denunciada por el alcalde de Lawrence y el representante estatal del distrito es indignante", declaró Foley durante la rueda de prensa.