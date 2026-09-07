"Me ofende": Rudy Giuliani pide al alcalde de NY no asistir a ceremonia del 11 de septiembre

El exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani pidió al actual alcalde, Zohran Mamdani, que no asista a las ceremonias conmemorativas del 25 aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, al considerar ofensiva su presencia en los actos.

Giuliani, quien era alcalde de la ciudad cuando ocurrieron los atentados que dejaron más de 2,700 muertos en Nueva York, expresó su rechazo durante una entrevista con Newsmax transmitida el domingo.

"La realidad es que esta ceremonia es para las familias y para que Estados Unidos recuerde históricamente", dijo Giuliani.

"Habiendo perdido amigos allí y estando muy unido a muchas de las familias, me ofende que venga", agregó en referencia a Mamdani.

De acuerdo con el New York Post, el exalcalde, de 82 años, cuestionó las posiciones de Mamdani sobre el terrorismo y el conflicto en Medio Oriente y lanzó acusaciones contra el alcalde, quien practica el islam, al que vinculó con una supuesta conspiración para expandir el islam en Occidente.

Giuliani también comparó las posiciones atribuidas a Mamdani con las del fallecido líder de Al Qaeda, Osama bin Laden, y sostuvo que el alcalde intenta ocultar su supuesto rechazo hacia Estados Unidos.

Las declaraciones de Giuliani se producen en medio de un debate político sobre la participación de Mamdani en los actos oficiales por el aniversario del 11-S.

Otros republicanos cuestionan su asistencia

Giuliani no es el único político que ha pedido que Mamdani se mantenga alejado de las ceremonias.

El exgobernador de Nueva York George Pataki, quien ocupaba el cargo durante los ataques, también cuestionó que el alcalde participe en los homenajes debido a sus vínculos con figuras que han expresado posiciones controvertidas sobre los atentados y la política exterior de Estados Unidos.

Pataki se refirió particularmente al comentarista Hasan Piker, con quien Mamdani ha mantenido relaciones públicas y quien ha sido criticado por declaraciones sobre los ataques del 11 de septiembre.

"Con todo el respeto que merece el alcalde, creo que cualquiera que no se distancie intencionadamente de Hasan Piker —quien ha dicho que Estados Unidos merecía los ataques del 11 de septiembre— no debería estar allí", declaró Pataki a City and State.

"Cualquiera que se haya negado a rechazar la frase ´globalizar la intifada´, que incita inequívocamente a la violencia contra los judíos, no solo en Israel sino en cualquier parte del mundo, no debería estar en ese lugar", añadió.

Mamdani ha rechazado la afirmación de que Estados Unidos "se merecía el 11-S", atribuida a Piker, aunque ha continuado relacionándose públicamente con él, informó el medio.

El candidato republicano a gobernador de Nueva York, Bruce Blakeman, también se ha sumado a las críticas y ha pedido que Mamdani no participe en las ceremonias.

Las demandas han recibido además respaldo de una petición en línea que, según el reporte, ha reunido cerca de 100,000 firmas.

Hochul defiende la presencia de Mamdani

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, demócrata y rival de Blakeman en las elecciones, rechazó las peticiones para excluir a Mamdani de los actos conmemorativos.

Hochul sostuvo que su ausencia sería más ofensiva para las familias de las víctimas que su participación.

"Sin duda debería estar allí. Es el alcalde de la ciudad de Nueva York y tengo el máximo respeto por el pequeño número de familias que lo han expresado, pero creo que sería más insultante para la gran mayoría si no viniera", dijo Hochul el lunes.

La gobernadora afirmó que la ceremonia debe servir para mostrar unidad frente al terrorismo y respaldar a las familias de las víctimas, así como a los agentes policiales, bomberos y trabajadores de emergencia.

"Es importante que demuestre que estamos unidos en nuestra oposición al terrorismo. Nos solidarizamos con nuestras fuerzas del orden, nuestros servicios de emergencia y las familias que han perdido a sus seres queridos", declaró.

Mamdani mantiene su intención de asistir

Hasta el momento, Mamdani no ha indicado que vaya a modificar su agenda y ha reiterado que participará en la ceremonia del 11 de septiembre.

En una declaración difundida en julio, su oficina afirmó que el alcalde asistiría para honrar a las víctimas, sobrevivientes y trabajadores de emergencia afectados por los ataques.

"Con orgullo honraré a las familias, a los sobrevivientes y a los socorristas que quedaron marcados para siempre por ese horrible ataque terrorista, estando a su lado en la conmemoración del 11 de septiembre de este año, reafirmando que nunca olvidaremos el día solemne que sentimos todos los que llamamos a esta ciudad nuestro hogar y, francamente, todos los que llamamos a este país nuestro hogar", señaló su oficina.