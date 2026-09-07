Madre de Illinois acusada de matar a su hijo seguía de cerca el juicio de Lindsay Clancy

Una mujer de Illinois acusada de matar a su hijo de 2 años había estado siguiendo de cerca el juicio por asesinato de Lindsay Clancy, una madre de Massachusetts acusada de matar a sus tres hijos, y envió mensajes a amigos sobre el caso pocas horas antes de que el niño fuera encontrado muerto.

Corie Walsh, de 40 años, enfrenta tres cargos de asesinato en primer grado luego de que su hijo, Barrett, fuera encontrado muerto el pasado 1 de septiembre en el sótano de la vivienda familiar en Frankfort, un suburbio ubicado a unas 35 millas (56 kilómetros) al suroeste de Chicago, según documentos judiciales obtenidos por NBC Chicago.

De acuerdo con los fiscales, Walsh había mostrado un particular interés en el juicio de Clancy, un caso que recibió atención nacional.

La mujer habría estado conversando con amigos sobre el proceso hasta aproximadamente las 12:30 del mediodía del día en que su hijo fue encontrado. Menos de cuatro horas después, un vecino descubrió al niño en el sótano, según la fiscalía.

La policía fue llamada a la vivienda poco antes de las 4:00 de la tarde, después de que el vecino encontrara a Barrett y comenzara a practicarle reanimación cardiopulmonar mientras esperaba la llegada de los servicios de emergencia, según la petición de los fiscales para mantener a Walsh detenida antes del juicio.

El niño fue trasladado a un hospital, donde se confirmó su muerte. La autopsia determinó que falleció por asfixia provocada por la compresión del cuello mediante una ligadura.

Durante el registro de la vivienda, los agentes encontraron a Walsh en otra parte de la casa, completamente vestida y dentro de una bañera con agua ensangrentada. Presentaba cortes en las muñecas y los muslos y fue trasladada a un hospital. Las autoridades indicaron que sus lesiones no ponían en riesgo su vida.

Según los fiscales, Walsh declaró posteriormente a los investigadores que había matado a su hijo porque creía que era el "diablo" y el "anticristo".

Su abogada, Andrea Lyon, dijo a medios de comunicación que Walsh estaba atravesando un episodio psicótico y calificó la muerte del menor como una tragedia para toda la familia.

El juicio que seguía Walsh

La revelación de que Walsh seguía el caso de Clancy se conoció pocos días después de que un juez de Massachusetts declarara nulo ese juicio, luego de que el jurado informara que no podía alcanzar un veredicto unánime.

Clancy, una exenfermera de partos, fue acusada de matar a sus tres hijos pequeños en 2023. Sus abogados sostuvieron que padecía una enfermedad mental y psicosis posparto, mientras que los fiscales argumentaron que comprendía sus acciones y sabía que estaban mal.

Según informó The Associated Press, las autoridades de Illinois no han señalado que el juicio de Clancy tuviera alguna relación con la muerte de Barrett.

Hasta el momento, ninguna evidencia hecha pública establece una conexión entre ambos casos más allá de los comentarios que Walsh habría hecho sobre el proceso judicial de Massachusetts.

La policía de Frankfort y los fiscales del condado de Will no respondieron el lunes a las solicitudes de comentarios.