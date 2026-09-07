Niño de cinco años abre la puerta a la policía y agentes encuentran a su madre muerta en Washington Heights

Una calle del Alto Manhattan en NY. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

Un niño de cinco años abrió la puerta del apartamento de su madre cuando agentes de la Policía de Nueva York acudieron a realizar una visita de control y encontraron a la mujer muerta en el interior de la vivienda, en el vecindario de Washington Heights, en Manhattan.

La víctima fue identificada como Lovay Williams, de 27 años, quien fue localizada inconsciente y sin respuesta dentro de su apartamento en la calle 156 Oeste, cerca de la avenida Amsterdam, según reportaron varios medios neoyorquinos.

Los agentes acudieron al domicilio alrededor de la 1:35 de la tarde del sábado tras recibir una llamada para verificar el estado de una persona. Al llegar, el menor abrió la puerta y los policías encontraron a Williams con múltiples traumatismos, incluidos golpes en la cabeza y el cuello.

Williams fue declarada muerta en el lugar.

Investigación en curso

Las autoridades investigan el caso como un homicidio y, según fuentes policiales citadas por medios locales, se cree que podría tratarse de un caso de violencia doméstica.

Hasta el momento no se han realizado arrestos y las autoridades no han informado si existe un sospechoso identificado.

La Oficina del Médico Forense trabaja para determinar la causa exacta de la muerte y establecer cuánto tiempo llevaba fallecida Williams antes de que los agentes llegaran al apartamento.

Reacción de la comunidad

El hecho ha generado inquietud entre residentes de la zona, descrita por vecinos como un área principalmente residencial y tranquila.

"Es realmente sorprendente. Esta es una zona tranquila y segura", comentó un vecino a medios locales.

La Policía continúa investigando las circunstancias que rodearon la muerte de Williams, mientras los detectives buscan determinar qué ocurrió dentro del apartamento y quién sería responsable del crimen