Nuevas reglas de EE. UU. sobre carga pública entrarán en vigor el 18 de septiembre

Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis). ( SHUTTERSTOCK )

El próximo 18 de septiembre entrarán en vigor las guías actualizadas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), que permitirán a la agencia determinar si un extranjero que solicita un ajuste de estatus para convertirse en residente permanente legal podría convertirse, en algún momento, en una carga pública.

La actualización responde a la regla final publicada el pasado 16 de julio por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos y que introduce cambios tanto para las solicitudes de admisión como para las solicitudes de ajuste de estatus, al otorgar mayor discreción a los funcionarios para evaluar a los solicitantes.

La política entrará en vigor 60 días después de su anuncio, por lo que, a partir del 18 de septiembre, las solicitudes de ajuste de estatus presentadas ante USCIS serán evaluadas bajo el principio de que los extranjeros "deben ser autosuficientes y los beneficios gubernamentales no deben incentivar la inmigración".

"Las guías actualizadas se alinean con la intención del Congreso de que los extranjeros en Estados Unidos sean autosuficientes y no dependan de beneficios gubernamentales financiados por los contribuyentes", subraya la agencia en el aviso publicado el mes pasado en su página web.

Categorías sujetas a carga pública

La agencia indica que todos los extranjeros que solicitan un ajuste de estatus para convertirse en residentes permanentes legales están sujetos a la causal de inadmisibilidad por motivos de carga pública, a menos que soliciten bajo una categoría de inmigración que esté exenta.

Entre las categorías sujetas a esta causal se encuentran:

Cónyuges, hijos y padres de ciudadanos estadounidenses.

Hijos e hijas solteros de ciudadanos estadounidenses y sus hijos.

Cónyuges, hijos e hijas solteros de residentes permanentes legales.

Hijos e hijas casados de ciudadanos estadounidenses, así como sus cónyuges e hijos.

Hermanos y hermanas de ciudadanos estadounidenses.

Prometidos y prometidas de ciudadanos estadounidenses.

Entre otras categorías como inversionistas, trabajadores prioritarios, trabajadores religiosos, graduados de escuelas de medicina extranjeras, empleados jubilados de organizaciones internacionales. En total son 23 categorías.

Los factores para determinar la inadmisibilidad por carga pública

A partir del 18 de septiembre, los funcionarios de USCIS evaluarán cinco factores antes de aprobar determinados casos de ajuste de estatus dentro de Estados Unidos y determinar si existe inadmisibilidad por motivos de carga pública.

Estos factores son la edad del extranjero, su estado de salud, su situación familiar, sus bienes, recursos y situación financiera, así como su nivel académico y sus habilidades.

La Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) también dispone que los funcionarios de USCIS pueden considerar el Formulario I-864, Declaración Jurada de Patrocinio Económico bajo la Sección 213A de la INA, que debe ser presentado por una persona que acepta utilizar sus recursos financieros para apoyar al extranjero.

"Para realizar determinaciones de inadmisibilidad por carga pública, los oficiales de USCIS considerarán los cinco factores estatutarios y cualquier otro factor relevante para evaluar la probabilidad de que el extranjero se convierta en cualquier momento en una carga pública", señala la agencia.

Entre estos factores adicionales, USCIS menciona la recepción por parte del extranjero de beneficios públicos sujetos a verificación de recursos financieros, como asistencia en efectivo para el mantenimiento de ingresos, asistencia para vivienda, cupones de alimentos, ayuda financiera para estudios universitarios o cualquier otro beneficio similar.

Para las solicitudes presentadas antes del 18 de septiembre de 2026, USCIS solo considerará la recepción por parte del extranjero de asistencia pública en efectivo para el mantenimiento de ingresos y la institucionalización a largo plazo a expensas del Gobierno.

Mientras que, para los beneficios públicos sujetos a verificación de recursos financieros recibidos a partir del 18 de septiembre de 2026, USCIS considerará todos y cada uno de los beneficios aplicables.

La agencia indica que "revisará toda la evidencia relevante en el expediente de un extranjero y tomará decisiones caso por caso en la totalidad de las circunstancias del extranjero".

Fianza por carga pública

Otro de los cambios introducidos bajo la nueva política es el pago de una fianza que servirá como garantía de que el extranjero no se convertirá en una carga pública.

La fianza podrá recomendarse en aquellos casos en los que un extranjero que solicita un ajuste de estatus para convertirse en residente permanente legal en Estados Unidos sea considerado inadmisible únicamente porque existe la posibilidad de que se convierta en cualquier momento en una carga pública.

"Si el extranjero presenta una fianza conforme a las instrucciones del formulario y a la notificación emitida por el oficial de USCIS, el oficial de USCIS puede aprobar la solicitud de ajuste de estatus del extranjero, lo que convierte al extranjero en residente permanente legal y le permite permanecer en Estados Unidos", señala la guía.

Para determinar el monto de la fianza, "el oficial de USCIS considerará cuánta asistencia gubernamental el extranjero podría ser elegible para recibir y potencialmente recibir durante los próximos cinco años".

La fianza podrá cubrirse mediante un depósito en efectivo o una fianza de garantía, presentada a través de una empresa de fianzas certificada por el Tesoro de Estados Unidos, mediante el Formulario I-945, Fianza por Concepto de Carga Pública.

Este formulario solo puede presentarse si la persona recibe una Notificación de Intención de Denegación, de lo contrario no será aceptado.

"USCIS no aceptará fianzas por concepto de carga pública de extranjeros que no hayan recibido una invitación de USCIS", advierte la agencia.

Cambios afectan al formulario I-485

Estas guías entrarán en vigor el 18 de septiembre de 2026 y se aplicarán al Formulario I-485, Solicitud de Registro de Residencia Permanente o Ajuste de Estatus, cuando esté sujeto al fundamento de inadmisibilidad por motivos de carga pública y tenga matasellos o sea presentado electrónicamente en esa fecha o después.

La agencia informó que una versión actualizada del formulario, conforme a la Regla Final sobre la Causal de Inadmisibilidad por Carga Pública del DHS, también será publicada el 18 de septiembre.

Antes de esa fecha, la agencia solo aceptará la edición de enero de 2025 del Formulario I-485, mientras que a partir del 18 de septiembre de 2026, USCIS aplicará las siguientes reglas:

Rechazará la edición del 20 de enero de 2025 (01/20/25) del Formulario I-485 si tiene matasellos o es presentada electrónicamente el 18 de septiembre de 2026 o después.

Solo aceptará la edición del 18 de septiembre de 2026 (09/18/26) del Formulario I-485 si tiene matasellos o es presentada electrónicamente el 18 de septiembre de 2026 o después.