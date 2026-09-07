USCIS actualizará el formulario para solicitar residencia permanente a partir del 18 de septiembre

Imagen de una tarjeta de residencia permanente de Estados Unidos. ( SHUTTERSTOCK )

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) actualizará tres formularios utilizados para diferentes trámites migratorios, entre ellos el destinado a solicitar la residencia permanente o el ajuste de estatus.

Los formularios corresponden a la Solicitud de Registro de Residencia Permanente o Ajuste de Estatus (I-485), la Solicitud de Extensión o Cambio de Estatus de No Inmigrante (I-539) y la Solicitud de Autorización de Empleo (I-765).

Las modificaciones responden a la regla final publicada el pasado 16 de julio por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que introduce cambios en los procesos de admisión y ajuste de estatus y otorga mayor discreción a los funcionarios para evaluar a los solicitantes.

Nuevo formulario I-485 para solicitar la residencia

USCIS informó que el próximo 18 de septiembre publicará una nueva edición revisada del formulario I-485, utilizado para solicitar el registro de residencia permanente o el ajuste de estatus.

Según la agencia, el nuevo formulario estará actualizado de acuerdo con la nueva regla sobre la carga pública. Esta disposición permitirá a USCIS determinar si un extranjero que solicita un ajuste de estatus para convertirse en residente permanente legal podría convertirse, en algún momento, en una carga pública.

La agencia indicó que continuará aceptando la edición del 20 de enero de 2025 si el paquete es enviado antes del 18 de septiembre, de acuerdo con las reglas aplicables a las solicitudes enviadas por correo o presentadas electrónicamente.

USCIS advirtió que rechazará los paquetes que utilicen la edición del 20 de enero de 2025 y sean enviados a partir del 18 de septiembre.

Cambios en los formularios I-539 e I-765

Los otros cambios anunciados por USCIS corresponden a los formularios I-539, para solicitar una extensión o cambio de estatus de no inmigrante, y I-765, utilizado para solicitar una autorización de empleo.

Ambos formularios tendrán una nueva edición a partir del 15 de septiembre de 2026.

USCIS recomendó a los solicitantes que tengan previsto presentar alguno de estos formularios prestar especial atención a la fecha en que envíen sus solicitudes.

En el caso del Formulario I-539, la agencia aceptará la edición del 28 de agosto de 2024 si la solicitud tiene matasellos o se presenta electrónicamente antes del 15 de septiembre de 2026.

A partir de esa fecha, USCIS rechazará las solicitudes que utilicen la edición anterior. Desde el 15 de septiembre, solo aceptará la nueva edición del I-539, con fecha 09/15/26.

La misma regla se aplicará al Formulario I-765. USCIS aceptará la edición del 21 de agosto de 2025 si la solicitud tiene matasellos o se presenta electrónicamente antes del 15 de septiembre.

Sin embargo, las solicitudes enviadas a partir de esa fecha deberán utilizar obligatoriamente la nueva edición del I-765, con fecha 09/15/26. Las versiones anteriores serán rechazadas.

USCIS también informó que puso a disposición versiones preliminares de los nuevos formularios y sus instrucciones para que los solicitantes puedan familiarizarse con los cambios. La agencia aclaró que estas nuevas ediciones no deben presentarse antes del 15 de septiembre de 2026.

Asimismo, USCIS indicó que ninguno de los tres formularios tendrá prórroga.