Joven impulsa primera delegación independiente de RD para el Modelo de Naciones Unidas de Yale

La estudiante (centro izquierdo) Apolonia Tejada Villilo y jóvenes que participaron de su campamento juvenil de EliteMUN. ( SUMINISTRADA POR ELITEMUN )

Una joven estudiante dominicana busca conformar la primera delegación independiente de la República Dominicana que participará en el Modelo de Naciones Unidas de la Universidad de Yale (YMUN), que se celebrará del 21 al 24 de enero de 2027 en New Haven, Connecticut, Estados Unidos.

Apolonia Tejada Villilo impulsa la iniciativa a través de EliteMUN, un grupo de liderazgo, debate y entrenamiento en Modelos de Naciones Unidas fundado y presidido por ella.

"Nuestra meta con EliteMUN es democratizar el acceso a oportunidades internacionales de primer nivel", expresó la joven. "Queremos demostrar que la juventud dominicana tiene la preparación, la voz y el pensamiento crítico necesarios para sentarse en las mesas de debate más exigentes del mundo y proponer soluciones a problemáticas globales", subrayó.

Tejada Villilo invita a jóvenes de entre 14 y 18 años a postularse para formar parte de lo que define como una "oportunidad histórica" de representar al país en estos escenarios de debate internacional "sin depender de afiliaciones escolares tradicionales", lo que, según explicó, permite abrir "las puertas a talentos de diversos sectores".

Cada postulante será evaluado para formar parte de un grupo de entre 10 y 15 delegados que viajarán en enero de 2027 a Connecticut para participar en YMUN. Los seleccionados recibirán preparación en técnicas avanzadas de oratoria, redacción de documentos de posición, diplomacia y resolución de conflictos.

"EliteMUN hace un llamado a estudiantes apasionados por las relaciones internacionales, la política y el liderazgo a postularse y formar parte de esta experiencia transformadora", destaca la joven en una nota de prensa.

Tejada Villilo, de 16 años, cuenta con experiencia en programas internacionales de excelencia académica, entre ellos el Yale Young Global Scholars (YYGS), así como programas de innovación social y gobierno de la Universidad de Harvard.

Según la iniciativa, esta experiencia en espacios de diplomacia juvenil y el rigor académico de estos programas constituye la base de la preparación que recibirán los delegados seleccionados por EliteMUN.

Requisitos

Entre los requisitos para postularse se encuentran tener entre 14 y 18 años y no haber ingresado a la universidad; en caso de tener menos de 17 años, asistir acompañado de un adulto; realizar la solicitud antes de la fecha límite; contar con pasaporte dominicano y visa estadounidense vigente, y tener un nivel mínimo de inglés B1.

Los jóvenes interesados en formar parte de la delegación, así como las empresas que deseen patrocinar el proyecto, pueden obtener más información a través de los canales oficiales de EliteMUN, mediante el correo electrónico: EliteMunner.com@gmail.com y en el instagram: Elitemunner